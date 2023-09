Vendanges : à Marsannay-la-Côte, le domaine Bart cuisine pour ses 60 vendangeurs tous les midis

Toutes les personnes qui ont déjà fait les vendanges savent ce que c'est. Le mal de dos et les courbatures à la fin d'une dure journée de travail. Alors au domaine Bart à Marsannay-la-Côte, les propriétaires ont décidé depuis plusieurs années de chouchouter leurs vendangeurs, en leur cuisinant un bon repas fait maison à la pause de midi. Au menu : du bœuf bourguignon, des pâtes à la bolognaise, du pot-au-feu… Mais tout ça demande une certaine organisation. En effet, le domaine emploie plus de 60 vendangeurs.

Véronique et Daphnée cuisinent des bons plats maison pour les 60 vendangeurs du domaine Bart à Marsannay-la-Côte © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Ma sœur Véronique a fait tous les menus à l'avance, pour les dix jours de vendanges. Elle sait ce qu'elle va préparer, comme ça elle peut commander certains produits en avance, approvisionner certains produits frais puis après, au fur et à mesure, elle va rechercher ce qu'il faut pour les jours suivants", explique Martin Bart, le propriétaire du domaine Bart. Au total, lui et sa sœur, commandent entre 18 et 20 pains et plus de 12 kilos de viande par jour.

Un argument pour attirer les vendangeurs

Au menu tous les midis : une entrée, un plat, un fromage, un dessert et un verre de vin. Le tout, pour 5,80 euros par jour et par vendangeur. "C'est la première fois que je fais les vendanges", confie Laura. Je suis venue ici car j'avais entendu parler de la bonne ambiance et aussi de la bonne cuisine le midi !" Tony, lui, fait les vendanges depuis plus de dix ans. Un moment qu'il ne manquerait pour rien au monde… surtout au domaine Bart. "Ici, c'est une vraie bande de copains qui travaillent tous ensemble. J'ai aussi beaucoup sympathisé avec les propriétaires. L'ambiance est chouette et on mange très bien aussi !"

Véronique Farcy-Bart, du domaine Bart à Marsannay-la-Côte, cuisine pour les 60 vendangeurs tous les midis © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Au menu du jour… bœuf bourguignon ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher