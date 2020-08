Vendanges en Alsace : près de 1.500 postes à pourvoir

En attendant les dates officielles d’ouverture des vendanges en Alsace - elles seront fixées lors de l’assemblée générale des viticulteurs d’Alsace mardi 18 août - le recrutement des vendangeurs est ouvert. La cellule Alsace Vendanges est activée depuis le mardi 11 août. Si vous souhaitez vous inscrire, deux possibilités :

Sur pole-emploi.fr : la plateforme met en contact candidats et recruteurs.

Par téléphone : 03 89 20 80 70

Les viticulteurs déposent leurs offres d’emploi en amont et les candidats vendangeurs sont orientés directement au plus près de leur lieu d’hébergement. Près de 1.500 postes sont d’ores et déjà proposés. L'an dernier, plus de 2.000 postes de vendangeurs ont été satisfaits par l’intermédiaire d’Alsace Vendanges.

Des postes de coupeurs

Pour vendanger, il suffit d’avoir plus de 16 ans, d’être apte physiquement et en règle vis-à-vis de la législation française du travail. Les postes proposés sont majoritairement des postes de coupeurs. Il existe aussi pendant cette période des postes de porteurs, conducteurs de tracteur, caviste ou responsable du suivi du pressoir. Attention, en Alsace, on ne vendange pas forcément tous les jours. Cela dépend de la maturité des raisins et de la météo. Pour la durée des vendanges, il faut compter environ trois à quatre semaines de travail selon la taille de l’exploitation viticole.