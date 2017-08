Vendanges en Champagne : premiers coups de sécateurs ce mardi à Reims

Après l'Aube, les premiers coups de sécateur ont eu lieu dans la Marne dans les parcelles de chardonnay. En plein coeur de Reims, la cueillette a commencé ce mardi 29 août dans les vignes du clos Pompadour de la maison de champagne Vranken Pommery. Reportage.

C'est parti pour la cueillette du raisin à Reims et dans plusieurs communes du Massif de Saint-Thierry au nord de Reims. Reims, où le coup d'envoi des vendanges a été donné ce mardi par la maison de champagne Vranken Pommery dans les parcelles de chardonnay du clos Pompadour. Après un ultime coup d'oeil à la météo, et le risque d'orage prévu pour mercredi. "A Troyes dimanche, les vignobles de Montgueux ont été fort touchés par les orages, donc c'est ce qu'on voulait éviter sur ces clos là... après on peut pas manager sa vendange en fonction du risque orage..", souligne Clément Pierlot, chef de caves de la maison. C'est d'abord la maturité qui compte, et sur ce point là, pas de déception.

Les saisonniers qui ont débuté la cueillette dans le clos Pompadour ont été recrutés via un prestataire étranger. © Radio France - Sophie Constanzer

2000 hectares dans toute la Champagne, 600 vendangeurs

Une cinquantaine de saisonniers, tous bulgares et recrutés via un prestataire étranger, ont débuté la cueillette ce mardi dans les parcelles du clos Pompadour. Sous une chaleur de plomb, puisque le thermomètre a atteint les 32 degrés à Reims. "Faut pas qu'il fasse trop trop chaud non plus parce que les personnes elles ont beaucoup plus de difficultés à tenir, faut boire beaucoup... après c'est pas le bagne, ils s'arrêtent un peu quand ils veulent : comme c'est des tâcherons, ils fixent leurs objectifs à la journée...", précise Sébastien chef d'équipe. Au total, ce sont 600 vendangeurs qui sont employés par la maison Vranken Pommery un peu partout en Champagne -la maison possède 2000 hectares de vignes dans la zone d'appellation-, sans compter les près de 120 personnes pour l'encadrement et la gestion des pressoirs.

"On a une vingtaine de véhicules qui transportent les raisins, on a une quinzaine d'équipes... on a beaucoup de prestations également pour nos livreurs de raisins à qui parfois on va jusqu'à faire la cueillette pour eux... donc il y a les dates à prendre en compte, les zonages par communes, donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte, les équipes à faire venir parfois d'assez loin, évidemment au niveau logistique c'est très compliqué", explique Clément Pierlot, chef de caves.

Poids d'une caisse remplie de raisins en moyenne : 45 kilos. © Radio France - Sophie Constanzer