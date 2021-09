Vendanges en Dordogne : avec les orages prévus, "on espère que le ciel ne nous tombera pas sur la tête"

"Ca ne change rien, à part s'il y a vraiment des fortes précipitations" : la vigilance orange aux orages, déclenchée pour ce mercredi soir et jeudi en Dordogne, tombe au mauvais moment pour les viticulteurs du Bergeracois. Ils ont commencé les vendanges ce mardi, et pour certains ce mercredi, après plusieurs jours d'un temps idéal, chaud la journée et frais la nuit.

Mais selon Eric Chadourne, le président de l'interprofession des vins de Bergerac et Duras, "le raisin arrive à maturité et il faut le vendanger de toutes façons. On espère simplement que le ciel ne nous tombera pas sur la tête trop fort. Les réseaux de lutte anti-grêle sont en alerte. La grêle, si elle est violente, peut détruire la récolte. Et la pluie, si elle est importante, met de l'humidité dans le raison et il y a un risque de pourriture quand le raisin est mûr".

Les vignes ont déjà subi des pertes à cause du gel et du mildiou, après un début d'été maussade : "On a de très beaux raisins, ça se présente plutôt bien, j'ai reçu les indices de maturité favorables. Mais par contre, on a aussi des raisins qui ont séché à cause du mildiou, et de l'hétérogénéité à cause du gel du printemps, des raisins mûrs qui côtoient des raisins moins mûrs. C'est très hétérogène entre le sud et le nord du Bergeracois, mais on pense qu'on a au moins un tiers de perte de récolte au niveau global. Mais c'est très dur à estimer."

Des saisonniers encore recherchés

Eric Chadourne signale que, même si la plupart des vendanges sont mécanisées aujourd'hui en Dordogne, les plus de 2000 hectares de Monbazillac se récoltent à la main, par tri successif : "C'est toujours un peu compliqué donc on appelle toutes les bonnes volontés à contacter les vignerons qui n'ont pas tout à fait fini de constituer leurs équipes".