Le préfet de l'Hérault invité à sa première tournée des vendanges dans un contexte de crise

Hugues Moutouh, le nouveau préfet de l'Hérault, était invité ce lundi, notamment par la Chambre d'agriculture, à la traditionnelle tournée des vendanges. La première pour lui qui a pris ses fonctions dans le département au mois d'août. Une "tournée" particulièrement attendue suite à la gelée au mois d'avril. Les prévisions de récoltes sont pessimistes : un peu moins de 3 millions d'hectolitres (hl) cette année contre 5,5 l'an dernier et Jérôme Despey, le président de la Chambre, parle d'une "profession meurtrie".

Touchée trois fois en cinq ans

La visite a commencé à la cave coopérative de l'Ormarine de Villeveyrac qui regroupe 580 adhérents pour 3.600 hectares et 8 millions de cols embouteillés. En 2021, la récolte devrait être pratiquement divisée par deux , à savoir 140.000 hl contre 245.000 l'année précédente (un record). Cette visite s'est poursuivie par une étape sur une parcelle de la commune touchée par le gel et exploitée par Mylène Garcia. L'épisode du 7 avril l'a beaucoup marquée, "c'est difficile dans un premier temps de revenir dans les vignes et de continuer à travailler quand on voit l'état dans lequel elles sont. Là, vraiment, quand il n'y a plus rien, ça fait mal". Gel ou sécheresse, c'est le troisième épisode climatique qui frappe les vignes de Mylène Garcia en cinq ans.

La gelée d'avril a eu un effet en deux temps

"Il se trouve que le millésime 2021 a un goût bien amer" reconnait le préfet avant d'évoquer "un effet en deux temps". D'abord, les vignes complètement gelées et au sujet desquelles "personne ne se faisait d'illusion", mais force est de constater que "même les vignes qui avaient l'air d'avoir survécu ne rendent pas de fruit".

Après avoir rappelé les mesures financières annoncées en avril par le premier ministre Jean Castex, Hugues Moutouh a fait savoir qu'une nouvelle cartographie des dégâts sera réalisée à la fin des vendanges tout en précisant que "la solidarité nationale est présente mais a forcément une limite donc il fait arriver à jongler avec ces paramètres difficiles".