Vendanges : la maison de champagne Moët et Chandon crée une application pour tracer le raisin

Grâce à des QR code, l'application "mobilité cueillette" permet de connaître en temps réel la qualité du raisin et la quantité qui est ramassée. L'intérêt pour Moët et Chandon est de mieux gérer l'arrivée du raisin dans ses pressoirs. L'application a été testée lors de la vendange 2020.

Pour expliquer l'intérêt de cette application "mobilité cueillette", Bruno Starosse, directeur de la régie au sein de la direction amont de Moët et Chandon, prend l'exemple d’un quai de gare : "Si vous n’anticipez pas, vous allez mélanger différents trains sur un même quai. Nous, nous avons des pressoirs qui fonctionnent en 24h sur 24 et au plus vite ils sont informés de la qualité du raisin qui arrive, au plus vite ils peuvent homogénéiser le pressurage".

Cette application a été développée par la société ID Systemes, en relation avec les salariés de terrain de la maison de champagne. Dès le pied de vigne, il s'agit de flasher un QR Code qui identifie la parcelle, l'équipe de vendangeurs, mais aussi le pressoir de destination, qui sait donc en temps réel ce qui va arriver. "Une fois au pressoir, le raisin est pesé. Tout le monde a les mêmes informations au même moment, sans utiliser de papier", précise Jonathan Leclerc, responsable informatique des logiciels de la vigne jusqu'à l'oenologie.

Une application testée en 2020, qui sera déployée pour les vendanges 2021

Non seulement cette application facilite le travail des pressoirs, mais elle permet aussi d'organiser la vendange en temps réel en sachant quelle parcelle fournit le meilleur raisin et avance le plus vite. "Si on vendangeait en ce moment, peut-être que notre organisation serait revue à cause des conditions météo", explique Bruno Starosse, "On va compléter telle équipe, ou on reviendra demain sur telle parcelle, grâce à cette application".

Créée en 2019, l'application a été testée pour la vendange 2020 sur la moitié du vignoble de Moët et Chandon. Elle sera déployée l’année prochaine sur les 1 000 hectares que possède la Maison.