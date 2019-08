Vendanges : les viticulteurs commencent à recruter en Savoie

Savoie, France

C'est bientôt le temps des vendanges en Savoie. Les viticulteurs vont avoir besoin de bras. La cueillette devrait commencer aux alentours du 10 septembre. C'est l'agence Pôle emploi de Montmélian qui est en charge du recrutement.

550 postes à pourvoir d'ici septembre

Cette saison, 550 postes sont à pourvoir dans les vignes savoyardes, où la période des vendanges est un peu particulière. "Les jours de vendanges sont répartis sur une plus longue période", explique Magali Blanc, chargée de mettre en relation travailleurs et viticulteurs. Par exemple, il ne peut y avoir que 14 jours de vendanges sur une période d'un mois, "il faut donc rester disponible sur toute la période".

Du côté des viticulteurs, on ne cherche pas de profil particulier. Mais Sylvain Tiollier, qui co-gère un domaine à Cruet, rappelle que "c'est un travail physique". Pour lui, il y a aussi des côtés plus agréables, "on travaille en équipe, dans une bonne ambiance, juste en face des Alpes et de nos belles vallées".

Des postes non-logés et non-nourris

Cependant, les postes de vendangeurs sont pour la grande majorité non-logés et non-nourris.

Pour postuler, il suffit de consulter les offres sur le site www.pole-emploi.fr et de contacter l'agence de Montmélian au 04.79.84.52.58