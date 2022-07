Vendanges précoces, manque de main d'œuvre : les viticulteurs de la Drôme cherchent déjà des saisonniers

Cette année, les viticulteurs de la Drôme s'y prennent à l'avance pour être dans les clous pour les vendanges. Avec la canicule, elles devraient bien être en avance "autour du 15 août alors que l'an dernier on était plutôt vers la fin du mois, voire septembre", explique Alexia Chastan Paccou, de Pôle Emploi à Crest. Ce mardi, tout la journée, l'agence organisait un job dating avec une centaine de postes à pourvoir sur le département pour cette saison.

Sur son téléphone, William scrute la carte du département : "Il y a plusieurs offres d'emploi différentes dans divers villages de la Drôme. J'ai la possibilité d'utiliser la voiture de ma mère mais je regarde celui qui est le plus proche." Des offres comme s'il en pleuvait : à Die, à Menglon ou encore à Montbrison-sur-Lez. Cet étudiant belge, basé à La Bâtie-Rolland, n'a aucune expérience mais il a envie d'apprendre.

Je me voyais plus faire ça que la plonge dans un restaurant. Les vendanges ça va me plaire - William, un étudiant belge