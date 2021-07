Vendée : à Fromentine, trouver une place proche de l’embarcadère pour l’île d’Yeu est toujours compliqué

Ca va bien mieux depuis quelques jours, du côté de la météo. L'été a véritablement commencé, et avec lui, bien sûr, la foule, notamment sur le littoral. Beaucoup de monde attendu cette année encore à l’île d'Yeu, et donc, aussi à Fromentine, d’où partent les bateaux pour l’île vendéenne. C'est sur la commune de la Barre-de-Monts. Avec 4 à 5.000 véhicules par jour, le stationnement des voitures est une problématique qui revient chaque année, pendant six à huit semaines en été.

Depuis deux ou trois ans, les choses se sont améliorées. Les sociétés de gardiennage peuvent aujourd'hui stocker les véhicules qui leur sont confiés sur la zone des Gâts, à quelques kilomètres du port. C'est assez cher, et il faut réserver. Des particuliers proposent aussi des places de parking, beaucoup moins onéreuses. En fait, les visiteurs ont différentes possibilités.

Un des parkings proches du débarcadère © Radio France - Philippe Rey-Gorez

La solution la plus classique, c'est un des cinq parkings qui se trouvent près de l'embarcadère. Mais vous devez laisser la clef de votre véhicule. Votre voiture sera amenée sur la zone des Gâts. A votre retour, vous la retrouverez là où vous l’avez déposée. Le gros problème, c'est le coût : un peu plus de 18 euros pour 24 h, après, les tarifs sont dégressif. « C’est cher, mais on n’a pas le choix », reconnait Patricia, une vacancière en provenance de l'Orne.

Il y a justement d’autres possibilités : D'abord, pour les personnes qui voyagent sur la compagnie Yeu Continent avec un aller-retour dans la journée, il existe un parking gratuit de 250 places. Là aussi, en été, il est impératif des réserver. Et puis, il y a la débrouille... Sophie et sa famille arrivent de Dijon : « on loue une place de garage chez un habitant à une dizaine de kilomètres. Il nous amène et vient nous chercher au bateau. C’est cinq euros par jour. Ca c’est fait par le bouche à oreille ». Une association, « Yeu m’gare où » a d’ailleurs créé une plateforme, « Astuce Yeu", pour faciliter ce type d'échanges.

Encore plus débrouille, le parking sauvage, par exemple le long de la forêt domaniale, à deux ou trois kilomètres de là. C'est interdit, mais ça n'empêche pas de nombreuses personnes de prendre le risque d'un PV.

C'est à vos risques et périls ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Parking sauvage © Radio France - Philippe Rey-Gorez

D’autres se garent en zone bleue, tout près du port, et sont fréquemment verbalisés. « Beaucoup de gens qui prennent un PV ne sont pas contents et nous anvoient des mails », reconnait le maire, Pascal Denis. « Ils voudraient qu’à Fromentine, tout soit dédié aux parkings pour l’île d’Yeu, mais nous sommes aussi une commune balnéaire, avec des habitants. Nous avons nos propres contraintes ». Il faut dire que les habitants de Fromentine se disent souvent excédés par cet afflux de véhicules. Chaque année, 650.000 personnes prennent le bateau pour l’île d'Yeu.

et bon marchéDernière solution : les transports en commun. Des bus font des navettes avec Nantes, d'autres avec les communes littorales du nord de la Vendée. D’après plusieurs voyageurs que nous avons rencontrés, ces services sont efficaces et bon marché.