A l’issue d’un comité social et économique extraordinaire organisé ce mardi, le groupe Beneteau, numéro un mondial de l’industrie nautique, a décidé de cesser provisoirement ses activités sur ses sites de Challans et de l’Herbaudière, en Vendée. Quelque 250 emplois sont menacés dans le département.

Vendée : Beneteau va fermer provisoirement ses sites de Challans et de l’Herbaudière

Aux annulations du Cannes Yatching Festival et du Grand Pavois de La Rochelle, deux salons nautiques de premier plan, ces dernières semaines, est venue s’ajouter une nouvelle mauvaise nouvelle. Réuni en Comité Social et Économique (CSE) extraordinaire, ce mardi, le groupe Beneteau a décidé de "mettre en sommeil" deux de ses sites de production en Vendée. Une troisième usine, située à Luçon, et chargé des activités logistiques du groupe va également fermer.

2 des 13 sites de Beneteau en Vendée menacés

Après la fermeture de l’usine américaine de Marion, dans l’Illinois, le leader mondial dans le secteur du nautisme a décidé de fermer, au moins provisoirement, ses usines de Challans et de L’Herbaudière qui emploient quelque 395 personnes. Cette décision est une des premières conséquences dans l’hexagone de l’effondrement du marché de la plaisance lié à la crise économie liée au Covid-19.

Le constructeur a acté, ce mardi, une baisse dans ses effectifs dans le monde comprise entre 710 et 1390 salariés. "En Vendée, si tous les salariés dont les sites ferment acceptent une mobilité géographique, il n'y aura aucun licenciement dans la filière production", indique une source syndicale à France Bleu Loire Océan. D'autres services sont en revanche moins épargnés. Les bureaux d'études et les bureaux administratifs vont êtres amputés de 220 à 258 salariés dans le département. Quant au site de Luçon, chargé des activités logistiques, il va lui aussi cesser son activité dans le courant de l'année prochaine.

"Nous le regretterons peut-être"

"Nous ne sommes pas très étonnés, cette décision confirme nos inquiétudes, confie Emmanuel Landreau, représentant CFDT auprès de SPBI. Néanmoins, malgré un accord sur le chômage partiel que nous allons probablement signer et qui va permettre à l'entreprise de courber le dos pendant deux ans, ces mesures sont peut-être trop rapides même si nous savons qu'il ne nous est pas possible de rester en sureffectif trop longtemps. Nous le regretterons peut-être dans un an ou deux quand nous aurons besoin des personnes qui sont parties."

Depuis la fin du confinement, l’usine située sur l’île de Noirmoutier et spécialisée dans la production de grosses unités à moteur de type "Trawler" ou "Prestige" tournait au ralenti car elle avait des difficultés à planifier son rythme de production. Tout comme les sites vendéens, deux autres usines pourraient fermer ou être cédées. Dans un communiqué, le groupe dit envisager une réduction des effectifs comprise entre 710 et 1390 personnes sur les 8361 salariés qui étaient présents dans le groupe au 31 août 2019.