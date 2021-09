Vendée : Bénéteau veut recruter 300 personnes

Le géant du nautisme Bénéteau vient de lancer une campagne de recrutement en Vendée, pour trouver 300 personnes dans les six mois qui viennent. Alors que le marché repart, l’entreprise a du mal à recruter, et tente de séduire des salariés en leur proposant de les former elle-même.

Bénéteau recrute et veut le faire savoir. L'industriel du nautisme, dont le siège est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, annonce 300 créations de postes dans le département dans les six mois qui viennent. L'entreprise compte plus de 7.600 salariés dans le monde, dont 3.700 en Vendée. Le marché de la plaisance repart à la hausse, alors, Bénéteau mène en ce moment une campagne pour recruter des salariés, ce qui n'est pas toujours facile. Une opération portes ouvertes avait lieu samedi sur le site de Bellevigny, près de la Roche-sur-Yon. Il fabrique des catamarans.

Comme beaucoup d’entreprises, Bénéteau a du mal à recruter du personnel, confirme Vincent Huc, directeur des ressources humaines en charge des métiers de production : « globalement, l’industrie est en train de rebondir et de repartir de manière très forte, et recruter est particulièrement compliqué en Vendée. On est sur des taux de chômage très bas. Par exemple, sur le site des Herbiers, il faut environ 20 postes, que je n’arrive pas à pourvoir ».

Alors il faut séduire. « Deviens constructeur nautique », c'est le mot d'ordre de la campagne, et ça passe par la découverte de l'outil de production. Les visiteurs ont droit à toutes les explications.

C'est par groupes que les visiteurs découvrent les méthodes de production © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Mais le mot clef, pour tenter de trouver des salariés, c'est aussi la culture d'entreprise et la formation interne. Tout le monde n'est pas stratifieur, mouleur, ou menuisier, et ce n'est pas forcément un problème. Bénéteau joue aussi la carte de l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise : « on peut être amené à faire du recrutement direct de gens qui connaissent les métiers du nautisme, mais en fait, la grande majorité de nos recrutements concernent des personnes qui n’ont jamais travaillé dans le nautisme ». Nous les accompagnons, via notre centre de formation interne ou des partenaires, comme l’AFPA ».

Deux autres opérations portes ouvertes auront lieu ce mois ci dans des sites Bénéteau : ce mardi 14 aux Herbiers, et le 28 au Poiré sur vie