Vendée : Brétignolles-sur-Mer relance l’idée d’un port de plaisance

Le maire de Brétignolles-sur-Mer, en Vendée, n’abandonne pas l’idée de construire un port de plaisance mais plus petit, à l’échelle de la commune qui serait seule à le financer. C’est ce que Frédéric Fouquet a annoncé ce vendredi soir aux 600 personnes venues à une réunion publique.

En Vendée, Brétignolles-sur-Mer veut toujours son port de plaisance. Alors que le précèdent projet, dont on a tant parlé pendant 20 ans, a été définitivement abandonné par le conseil communautaire du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en juillet dernier, le maire de Brétignolles a lancé ce vendredi soir l'idée d'un port à l'échelle de la commune, plus petit, et fait par Bretignolles seule. C'était à l'occasion d'une réunion publique, devant 600 personnes.

Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'invitation de la mairie © Radio France - Philippe Rey-Gorez

"Il faut travailler dans la concertation la plus large possible" - Frédéric Fouquet, maire de Brétignolles-sur-Mer

Les polémiques, les querelles, les tags sur les murs, ou encore l’arrivée de zadistes, tout cela va-t-il recommencer ? Le maire ne le pense pas : "La concertation qu’on engage aujourd’hui, c’est justement pour éviter ça. Et puis, nous avons été élus alors que nous portions le précédent projet. Notre légitimité s’appuie aussi sur ça".

Il est vrai que la plus grande partie des personnes présentes semblent favorables à l’idée, d’après celles que nous avons rencontrées : " Il ne fait pas s’arrêter là. La communauté de communes, on peut s’en passer. C’est vraiment une idée à étudier".

"L'aspect environnemental, le niveau de la mer qui monte à cause du réchauffement climatique, personne n'en parle !" - Une opposante au projet

Les mécontents, ce vendredi soir, étaient visiblement moins nombreux. "C’est une aberration", dit l’un d’eux. "Je suis très déçue", confie une autre. "On pensait en avoir fini avec ces histoires".

Très heureux, en revanche, l'ancien maire, Christophe Chabot, qui a porté le précédent projet pendant 20 ans : "Nous aurons bien un port, et j’en suis très heureux. Ce sera un projet un peu différent, plus proche, finalement que celui qu’on avait imaginé au début. Mais l’essentiel, c’est que Brétignolles puisse continuer son projet de vie".

Il y aura de toute façon beaucoup d'obstacles à affronter, notamment juridiques, avant que ce projet de port, sur le site de la Normandelière, puisse se concrétiser. Une des questions qui se posent, par exemple, concerne la compétence de la commune, son droit à construire un tel équipement, alors qu'en principe, les ports sont de la compétences des communautés de communes. Le projet est loin d'être bouclé, précise donc le maire. Un seule chose est certaine, c'est que si un tel port va le jour, il sera bien plus petit que ce que prévoyait le précédent projet. Il était question de 915 anneaux, "ce serait environ la moitié", estime Frédéric Fouquet.