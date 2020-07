Vendée : campagne de dépistage au covid-19 aux Herbiers

L'ARS organise une opération de dépistage massif pour tous les habitants des Herbiers mercredi et jeudi. Un cluster est apparu dans un abattoir de la commune il y a un mois et demi et la ville possède un tissu dense de PME qui attirent de nombreux travailleurs.

En Vendée, l’Agence régionale de santé (ARS) lance une grande campagne de dépistage au covid-19 aux Herbiers. Mercredi 1e et jeudi 2 juillet, vous pouvez passer gratuitement un test "PCR" qui évalue si vous êtes positif à l'instant T. Jeudi l'opération a lieu au gymnase Gâte Bourse entre 9 h et 16h30, mercredi c'était au gymnase de la Demoiselle. Le but est d'évaluer le niveau de circulation du virus dans le bocage.

Reportage avec Juliette et Amandine qui se font tester au covid-19, au gymnase la Demoiselle aux Herbiers. Copier

Pendant la première journée, 500 personnes ont déjà été testées. Les organisateurs de l'opération, l'ARS et la municipalité des Herbiers prévoient de réaliser en tout entre 1 000 et 1 400 tests sur les deux jours. Vous pouvez venir sur rendez-vous, en appelant au au 02 51 91 89 91 ; ou sans rendez-vous. Les résultats des tests sont disponibles sous 24 heures. D'autres opérations de dépistage au covid sont organisées en Vendée, à Montaigu les mercredi 8 et jeudi 9 Juillet. Dans les semaines à venir : à Rocheservière le 17 juillet et Treizeseptiers le 24 juillet.