Vendée : des plats préparés anti-gaspillage pour les plus démunis

Vendredi 22 septembre a été inauguré le concept "Saveurs solidaires". Des plats préparés à partir de viande invendue qui sont ensuite redistribués par la Banque alimentaire aux plus démunis.

Ce nouveau concept a été lancé en juin à La-Roche-sur-Yon et inauguré ce vendredi 22 septembre. L'objectif est de lutter contre le gaspillage, tout en proposant des plats à base de viande aux bénéficiaires de la Banque alimentaire.

Des plats préparés baptisés "Saveurs solidaires"

Ces nouveaux plats préparés "Saveurs solidaires" sont proposés dans les épiceries solidaires de Vendée. Des plats à base de viande invendue par la chaîne de magasins Métro et dont la date de péremption approche. Jusqu'à présent, cette viande finissait à la déchetterie.

En la cuisinant, on prolonge la durée de vie de cette viande - Bernard Metay, président de la Banque alimentaire de Vendée

Le principe est très simple : trois fois par semaine, Métro livre la viande à l'association Graine d'ID basée à La Roche-sur-Yon. "La viande arrive en gros paquets, on la dispatche, on la cuisine et on fait ainsi des barquettes pour deux personnes", explique la présidente de Graine d'ID Catherine Simmoneau.

En moyenne, 150 kilos de viande sont distribués chaque semaine à Graine d'ID. L'association s'occupe ensuite de transformer la viande pour proposer des repas tout prêts, en barquette. "Il y a de tout comme type de viande, on a du bœuf, on a beaucoup de poulet. Cette semaine par exemple on a eu des lapins entiers donc c'est plus compliqué parce que ça implique de la découpe. Des morceaux de bœuf qui peuvent aller jusqu'à 10 kilos..." détaille Lison Retailleau, la cheffe aux commandes de la cuisine, avant d'ajouter, "on fait beaucoup de poulets rôtis et de bœuf bourguignon. La Banque alimentaire nous apporte aussi de la garniture et on a du stock de féculents". Entre 400 et 500 barquettes sortent ainsi chaque semaine de la cuisine de Graine d'ID.

Des plats préparés par des salariés en réinsertion

C'est dans cette cuisine professionnelle que sont préparés chaque semaine environ 500 barquettes par Graine d'ID © Radio France - Fiona Moghaddam

Cette cuisine de Graine d'ID est, elle aussi, un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un chantier d'insertion. Les neuf salariés sous la responsabilité de Lison Retailleau n'ont donc pas tous suivi des études de cuisine. "Il y a des gens qui arrivent en cuisine qui ne savent pas faire grand chose, c'est aussi ça la difficulté", précise la responsable. D'ailleurs les bénéficiaires n'hésitent pas à faire part de leurs remarques, "avec quelques épices, ce serait meilleur", confie une habituée de ces petits plats.

Les barquettes sont ensuite redistribuées par la Banque alimentaire dans les épiceries sociales. En France, chaque année, grâce à ce type d'initiatives, la Banque alimentaire permet d'éviter le gâchis de 50 000 tonnes d'aliments.