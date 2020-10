Vendée Globe : du public le jour du départ, « c’est plié », dit le président Yves Auvinet

Rassemblements publics interdits... C'est une des décisions annoncées ce mercredi soir par le président de la République Emmanuel Macron. Le reconfinement, même assoupli, devrait toucher de plein fouet le Vendée Globe. Ca veut dire qu’à partir de vendredi, le public ne devrait plus pourvoir venir admirer les bateaux. Le village du Vendée Globe va sans doute fermer ses portes. Pas de public non plus le jour du départ, le long du chenal, pour saluer les navigateurs, reconnait Yves Auvinet, président du Conseil départemental et de la SAEM Vendée Globe.

« C’est plié, ça ! Le départ du Vendée Globe, ce sera sans public, ça parait évident. Il faut être clair. Il n’est pas question pour le Vendée Globe, de déroger à ce que le président a annoncé. C’est dommage, mais vu ce qui se passe, il faut être raisonnable, et réagir en fonction des conditions pandémiques qui sont suffisamment problématiques actuellement ». Yves Auvinet

Plusieurs milliers de personnes étaient prévues le 8 novembre, de part et d’autre du chenal des Sables d’Olonne.