Vendée Globe : huit clos total pour le départ des 33 bateaux

Le huit clos sera bel et bien complet, dimanche 8 novembre, pour le départ du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne. Le préfet de Vendée a pris un arrêté pour interdire les accès aux quais, au remblais et à la plage, de 7h à 11h.

La plage et le remblais des Sables d'Olonne

Personne sur la plage et le remblais des Sables d'Olonne, dimanche, prochain, personne sur les quais le long du chenal... Le préfet de la Vendée a pris ce mercredi un arrêté concernant le jour du départ du Vendée Globe, c'est à dire le dimanche 8 novembre. Il porte sur le moment ou les 33 skippers quitteront le port pour rejoindre la ligne de départ, entre 7h et 11h. Même les personnes qui habitent à moins d'un kilomètre de ces secteurs devront rester chez elles. Seules seront autorisés les riverains des axes concernés, avec justificatifs de domicile et attestation dérogatoire.

Un dispositif d’interdiction d’accès et de contrôle sera mis en œuvre pour assurer le respect de cette mesure de huis clos précise le communiqué de la préfecture.