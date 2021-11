Vendée : grève chez le volailler Maître Coq pour un meilleur salaire, une "reconnaissance" dit la CFDT

Ce jeudi, c'était jour de grève et de rassemblements sur les quatre sites vendéens du volailler Maître Coq. Les salariés mobilisés veulent une revalorisation salariale et réclament de meilleures conditions de travail.

Le jeu de mot est facile, mais on peut le dire, il y comme un os quand on parle salaires chez le volailler Maître Coq. Ce jeudi, et c'est rare chez ce géant de l'agro-alimentaire, des salariés ont fait grève sur les quatre sites vendéens : Chavagnes-en-Paillers, Saint-Hermine, Les Essarts et Saint-Fulgent, où se trouve le siège social. Selon la CFDT, syndicat majoritaire, on comptait à la mi-journée - avant donc la prise de poste des équipes d'après-midi - quelque 600 grévistes sur un peu plus de 2.000 salariés. La direction de son côté n'indique pas de chiffre.

Un pouvoir d'achat qui baisse alors que les salariés sont au rendez-vous pour la CFDT

Catherine Giraud, déléguée centrale CFDT, explique que "depuis des années, chez Arrivé-Maître Coq, les salaires ça coince. Les salariés ne peuvent plus faire face à l'augmentation des coûts du logement, des transports, des énergies, remplir un chariot." Nombre de ses collègues gagnent un peu plus que le Smic. "Le montant de la fiche de paie reste beaucoup trop bas et le pouvoir d'achat des salariés baisse. J'ai des collègues qui racontent qu'ils ne sortent plus le week-end pour pouvoir garder l'essence ou le gasoil dans la voiture pour aller la semaine au travail. J'ai des salariés qui me disent qu'il serait temps de changer les pneus de la voiture, mais qu'ils vont devoir attendre le 13e mois. Ce sont des frais courants, on devrait pouvoir les assumer avec notre salaire, et là, ce n'est plus possible."

La position de la direction d'Arrivée Maître Coq

La CFDT, accompagnée ce jeudi de la CGT et de la CFTC, réclame une augmentation mensuelle de 100 euros nets, "soit environ 8%" selon le syndicat. La direction, qui ne souhaite pas s'exprimer au micro et s'en tient à un communiqué, fait savoir qu'elle souhaite attendre les prochaines négociations annuelles, en mars. Elle veut du temps donc "pour avoir une vision complète de la situation de l'inflation et du SMIC". La direction d'Arrivé Maître Coq avance le versement d'ici là, d'une prime de 220 nets payable en novembre "une prime de 44 euros nets par mois pour les cinq prochains mois dans l'attente de la prochaine NAO." Elle dit "rester ouverte au dialogue sur les revendications dans la mesure où cela de fait dans des conditions propices aux échanges."

"Une prime, c'est une récompense. Ce n'est pas une reconnaissance" - la CFDT

Cette prime ne satisfait pas la CFDT : "une prime, c'est une récompense, ce n'est pas une reconnaissance. La prime, c'est ponctuel. Nous on veut une vraie reconnaissance, une vraie augmentation de salaire au vu de nos métiers et ce qu'on donne tout le temps." Catherine Giraud rappelle qu'elle et ses collègues étaient là lors des confinements pour que les produits sortent de l'usine et remplissent les rayons des magasins. Des salariés de la deuxième ligne qui disent "toujours attendre la reconnaissance promise."

La CFDT reconnaît cependant que l'entreprise doit faire à des augmentations comme celles des matières premières, des énergies, etc. "Le problème, c'est qu'elle évite de lister toutes les réductions de charges comme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la TVA... Elle ne repartage pas avec les salariés."

Des soucis pour faire rester les salariés et en attirer d'autres selon la CFDT

Lors de cette journée, les salariés grévistes ontaussi demandé de meilleures conditions de travail. Avec les salaires, la CFDT y voit un élément pour expliquer les départs de certains. "On n'arrive pas à recruter ni à pérenniser les salariés", s'inquiète Catherine Giraud, insistant sur la souplesse demandée aux équipes pour faire tourner les sites.