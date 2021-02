Vendée : l'entreprise Bénéteau victime d'une cyberattaque

Il s'agit bien d'un acte malveillant, confirme l'entreprise : des perturbations touchent depuis ce vendredi matin le système informatique de Bénéteau, dont le siège est en Vendée. Tous les sites de production, en Vendée et à Bordeaux, sont concernés par les conséquences de cette cyberattaque.

L'entreprise de bateaux Bénéteau, dont le siège est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, est victime d'une cyberattaque, a annoncé son service communication vendredi soir. Cette attaque a été détectée dans la nuit de jeudi à vendredi par le système de sécurité de l'entreprise. Dès que ses alarmes se sont déclenchés, le service a immédiatement arrêté les réseaux. Il s'agit d'une mesure de protection pour éviter la propagation du problème.

Les spécialistes de Bénéteau, aidés par des experts en cybersécurité extérieurs, vont sans doute passer le week-end à tenter d'identifier l'origine et la nature de cette attaque. Le service communication indique "qu'ils doivent procéder à une analyse précise de l'ensemble du système, afin de déterminer ce qui est touché et ce qui ne l'est pas, ce qui est très long à réaliser".

Ce vendredi, sur les différents sites, la production a pu se dérouler normalement, puisque les ateliers avaient les pièces nécessaires à la poursuite de leur activité, livrées jeudi. Ce ne sera pas le cas lundi, suite à l’arrêt du système informatique. C'est pourquoi l'entreprise a demandé à ses salariés de ne pas venir travailler ce jour là, et ce, sur tous les sites de production, en Vendée et à Bordeaux.

Bénéteau indique avoir porté plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.