Vendée : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour trois communes

L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour Bois-de-Cené, Champ-Saint-Père et Longeville-sur-Mer. Les habitants touchés par l'un des événements ont dix jours pour se manifester.

La sécheresse a provoqué des mouvements de terrain à Champ-Saint-Père et Longeville-sur-Mer.

Vendée, France

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu ce jeudi 13 février 2020 pour plusieurs villes de Vendée, d'après l'arrêté ministériel publié au Journal officiel. Bois-de-Cenée d'abord, pour les coulées de boue de fin novembre dernier, puis Champ-Saint-Père et Longeville-sur-Mer, après les mouvements de terrain entre octobre et décembre 2018 liés à la sécheresse et la réhydratation des sols.

Les habitants touchés ont à partir d'aujourd'hui dix jours pour déposer un état estimatif de dommages à leur assureur.