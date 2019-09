Vendée : l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon est "sur la sellette", selon son directeur

La Roche-sur-Yon, France

L'information est venue du journal Le Monde, lundi 17 septembre. Quatre usines du groupe Michelin en France seraient pointées du doigt, moins performantes ou compétitives que les autres, et parmi elles, le site Michelin de La Roche-sur-Yon, qui emploie 610 salariés.

On est sur la sellette, comme on dit. On est dans un contexte certainement plus chaud que les autres usines du groupe"

- Olivier Furnon, directeur de l'usine

L'information a été démentie par la direction du groupe à Clermont-Ferrand... sauf pour La Roche-sur-Yon, qui, reconnaît-elle, connaît de véritables difficultés. Une usine emblématique de la ville, présente depuis plus de 40 ans. Le problème, ce n'est pas l'investissement, ni la productivité, mais des commandes en baisse.

Les commandes baissent de mois en mois

L'usine de La Roche-sur-Yon est le dernier site en France qui fabrique des pneus poids-lourd neufs, c'est sa spécialité : "C'est ce marché qui pose problème. On a subi l'arrivée de pneus asiatiques pas chers ces dernières années, et beaucoup de transporteurs en Europe cèdent aux sirènes de ces pneus moins cher", explique Olivier Furnon, le directeur. Il n'envisage pas du tout une fermeture du site. Mais il n'est pas aussi catégorique sur le niveau d'emploi.

Les salariés veulent qu'on leur garantissent un emploi pour les années à venir. On ne peut pas le faire aujourd'hui, à cause des incertitudes sur la charge de l'usine, et donc le niveau d'emploi"

- Olivier Furnon

De 770.000 pneus produits l'an dernier, l'usine va tomber "largement" sous la barre des 700.000 cette année, reconnaît le directeur. Les salariés se voient imposer des jours de congé pour réduire la production. Une trentaine d'entre eux ont été "prêtés" à d'autres usines du groupe, notamment à Cholet, pour éponger la baisse de production.

La CGT pointe les mauvais choix stratégiques

Côté salariés, "on voit qu'on est trop nombreux pour le boulot", glisse un ouvrier à la sortie de son service. Les syndicats ont signé en 2016 un plan pour relancer l'usine, avec 100 millions d'euros d'investissement promis par la direction. Deux ans après, en 2018, elle leur annonce le gel de ceux-ci. Les embauches d'alors sont rabotées par des non-remplacements de départs en retraite. Aujourd'hui, la CGT dénonce les mauvais choix de la direction.

Michelin a augmenté le prix des pneus poids-lourd pour gagner plus d'argent en vendant moins. Résultat, on perd des marchés alors que nos concurrents se maintiennent"

- Antony Guilloteau, délégué CGT

La direction de l'usine Michelin a été reçue ce mardi matin par le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard. Et la direction réunit les syndicats lundi prochain pour présenter les résultats de l'usine. Et peut-être leur en dire plus sur leur avenir.