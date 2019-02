Vendée : la justice prononce la liquidation judiciaire de l'abattoir de Challans

Challans, France

Il n'y a finalement pas eu d'offre de reprise pour l'abattoir Covia de Challans. Le tribunal de commerce de Poitiers avait laissé un délai supplémentaire jusqu'à ce vendredi 1er février pour le dépôt éventuel d'une offre par un repreneur. En absence de toute offre, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société gérant l'abattoir. L'entreprise de la Vienne Bondy Viande avait déposé une lettre d'intention pour une reprise, mais n'a pas été au bout de la démarche.

C'est un beau gâchis. Ma première pensée va aux 150 salariés - Serge Rondeau, maire de Challans

"C'est quand même 150 emplois directs et sans compter les emplois indirects. Il faudrait aller chercher les responsabilités mais ce n'est pas mon rôle. Sans doute qu'il y a encore un espoir de reprise, après la liquidation judiciaire. On peut toujours espérer qu'un repreneur arrive, car il y a un vrai sens à avoir un abattoir dans le nord-ouest de la Vendée. On va croiser les doigts mais plus le temps passe, plus on est inquiets", a réagi le maire de Challans Serge Rondeau.

Une cellule pour aider au reclassement des salariés

Les 150 salariés vont "recevoir leurs lettres de licenciement dans le mois qui arrive", explique Mickaël Tariot, responsable CFDT de l'abattoir. "Une cellule va être mise en place avec un cabinet de reclassement". Il assure que "seulement quelques salariés ont déjà retrouvé du travail", et que les autres vont devoir travailler à une reconversion ou un reclassement.

Les 150 salariés vont recevoir leurs lettres de licenciement courant février - Mickaël Tariot, CFDT

"On s'attendait à cette décision, ce n'est pas une surprise qu'il n'y ait pas de repreneur", affirme Mickaël Tariot. "D'autant que l'abattoir a perdu l'agrément d'abattage", ce qui a "plombé le dossier pour une éventuelle reprise" selon lui.