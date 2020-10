Vendée : la maire des Herbiers autorise les petits commerces non alimentaire à rouvrir

Les commerçants du centre ville peuvent rouvrir leurs portes, a décidé la maire des Herbiers, en Vendée. Véronique Besse a signé ce vendredi un arrêté municipal. Il autorise les petits commerces non alimentaires à fonctionner normalement, à partir de ce samedi. Pour Véronique Besse, c'est une question de bon sens, et de justice : "c'est une mesure d'égalité de traitement, puisque les rayons non alimentaires des super marchés sont ouverts. Il faut aussi qu'on m'explique en quoi ce serait plus dangereux".

Plusieurs maires en France ont pris des arrêtés de ce type. Ils sont bien sûr contraires à la volonté du gouvernement. Le préfet des Pays de la Loire a d'ailleurs indiqué dès ce vendredi soir qu'ils n'avaient pas de valeur légale. De son coté, la FNAC annonce qu'elle va fermer ses rayons culture dès samedi matin partout en France, et ce pour une durée de 15 jours.