Le beau temps est revenu depuis deux jours sur la Vendée, et les effets sont immédiats chez les professionnels du tourisme. Pour autant, la chaleur ne fait pas vendre plus de glaces. Explications.

Le thermomètre a enfin décollé depuis mardi, après une première quinzaine de juin fraîche et arrosée. On a relevé 26.5° mardi à la station des Ajoncs à la Roche-sur-Yon, et 30.2° ce mercredi ! Aux Sables d'Olonne, le retour du beau temps a des effets immédiats : quand le soleil chauffe...

L'agglomération des Sables d'Olonne espère attirer 100 000 visiteurs pour le départ de la Golden Globe Race © Radio France - Emmanuel Sérazin

Patrick Foucaud, le patron du Moulin à Poivre, un "bistronomique" installé sur le port de pêche des Sables d'Olonne © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le soleil ne fait pas vendre plus de glaces

Avec le retour d'une écrasante chaleur, on pourrait penser que les marchands de glaces décrochent le jackpot. Et bien, c'est une idée reçue : le mois de juin représente le plus petit chiffre d'affaires dans la saison...

L'artisan sablais compte 12 points de vente et une vingtaine de salariés © Radio France - Emmanuel Sérazin

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'économie touristique sablaise va aussi profiter de l'événement de ce début de saison : le Grand Départ du Tour de France !