Vendée : les syndicalistes qui ont dénoncé des propos racistes veulent retourner au travail en toute sécurité

Deux syndicalistes de la société de transports frigorifiques Stef ont saisi le juge des référés à La Roche-sur-Yon. Ils veulent que leur direction prenne des mesures pour que leur retour au travail se fasse en toute sécurité, sérénité. L'ambiance est plus que tendue depuis plusieurs mois.

Yohann Jadaud et Mehdi Khechirem, juste avant l'audience, ce mardi 16 novembre, en compagnie de leur avocat, Me Rilov.

C'est un autre épisode du conflit qui oppose la direction de l'entreprise de transports frigorifiques Stef, basée aux Essarts (Vendée) à Yoann Jadaud et Mehdi Khechirem, délégués CGT. Et c'est le juge des référé à La Roche-sur-Yon que les deux hommes ont choisi de saisir ce mardi 16 novembre. Les deux hommes, qui ont dénoncé des propos racistes visant des collègues, veulent que leur patron prennent des mesures pour garantir leur sécurité à leur retour au travail. Pour l'instant, ils restent en arrêt maladie sur les conseils de l'inspection du travail.

"Irresponsabilité consternante de l'entreprise" - l'avocat des deux syndicalistes

Devant le juge des référés, ce mardi, à La Roche-sur-Yon, Me Fiodor Rilov, l'avocat des deux syndicalistes, explique qu'aujourd'hui les conditions d'un retour au travail en toute sécurité, sérénité, ne sont pas réunies. Et d'évoquer ce 10 septembre où ses clients se présentent à l'entreprise pour y exercer leur mandat syndical. Ils sont encerclés, menacés par d'autres collègues, une trentaine selon lui La direction doit réagir mais son courrier, d'après lui, montre "qu'à minima elle tolère" ce qui pour lui ressemble "à de l'intimidation". "C'est la manifestation d'une irresponsabilité consternante de l'entreprise", affirme-t-il devant le juge.

Pour l'avocat de l'entreprise, pas de pression, de menace

Comme son confrère de la partie adverse, il s'appuie sur des captures d'images issues de la vidéo que l'un des deux plaignants a faite ce jour-là. Seize minutes qui ne sont pas diffusées à l'audience mais que le juge regardera sans doute tant les deux camps en font une lecture totalement différente. Me Mickaël Pelan, qui défend la société Stef, parle lui "d'échanges qui peuvent être vifs comme peut l'être le débat syndical (...) Les gens sourient beaucoup sur les images, il n'y a pas de personne qui pousse d'autre personne." Selon lui, pas de pression, de menace. Et il réfute ce que sous-entend face au juge son confrère à savoir que la direction encouragerait ce type de comportements. Me Pelan demande que les deux syndicalistes soient déboutés de leur demande. Pour lui, il n'existe aucun risque, aucun danger pour eux au travail, donc la direction n'a pas à mettre en œuvre de mesures spécifiques.

Forcément, les accusations de propos racistes sans intervention de l'entreprise pour y mettre fin se sont invités dans les débats. Et Me Pelan pour l'entreprise Stef a énuméré ce que la direction a, selon lui, proposé aux salariés victimes de tels mots. Il y a eu des refus d'aide affirme-t-il. "L'entreprise réagit, elle n'accepte pas ce genre de choses", assure Me Pelan.

Décision le 21 décembre

Une audience au goût amer pour Yoann Jadaud et Mehdi Khechirem, les deux délégués CGT. "On voit clairement dans la vidéo que certains salariés s'approchent et veulent en venir aux mains. Ils nous provoquent. Ce n'est pas le far-west. Ce qui est dommage, c'est que la partie adverse a noyé le débat aujourd'hui sur notre comportement un peu trop militant, un peu trop vindicatif pour que l'entreprise agisse contre le racisme", explique Yoann Jadaud. Mehdi Khechirem, lui, dit faire ce constat : " les salariés sont prêts à se mobiliser contre nous pour demander notre départ. Par contre, pour les faits de racisme en entreprise, qui sont prouvés, avérés, là les salariés ne se mobilisent pas du tout, du tout. C'est ça qui est triste."

L'entreprise Stef emploie quelque 180 personnes aux Essarts. C'est le 21 décembre que la décision du juge est attendue : l'entreprise saura à ce moment-là s, comme le réclament les deux syndicalistes, elle doit mettre en place des actions pour garantir leur sécurité sur place.

La direction de Stef a par ailleurs formulé un recours contre la décision de l'inspection du travail d'annuler le licenciement de Yoann Jadaud et Mehdi Khechirem. Les deux syndicalistes reconnaissent des mots musclés lors d'une réunion fin juin, d'où la décision prise par la société Stef de les licencier. Mais la sanction est démesurée pour l'inspection. Cet aspect là est désormais entre les mains du ministère du travail.