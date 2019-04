Vendée : plusieurs usines de Fleury Michon arrêtées en fin de semaine dernière à cause d'un virus informatique

Pouzauges, France

Les sites de production de l'entreprise Fleury Michon en Vendée ont été arrêtés progressivement à partir de jeudi matin à cause d'un virus dans le système informatique de l'entreprise, affirme une source au sein de l'entreprise à France Bleu Loire Océan. La direction refuse de confirmer l'information pour le moment.

Une seconde source au sein de l'entreprise confirme l'arrêt de la production pendant la journée de vendredi dans l'ensemble des sites vendéens, qui concentre la majorité de la production de Fleury Michon. La marque compte deux usines à Chantonnay, une à Mouilleron-en-Pareds, et quatre sites à Pouzauges, où l'entreprise a son siège.

La production à l'arrêt par mesure de sécurité

"Les bugs ont commencé jeudi", affirme une salariée d'un site vendéen. Suite au signalement de l'entrée du virus dans le système informatique de l'entreprise, les usines auraient arrêté la production par mesure de sécurité. Il a été demandé aux salariés de certains sites de rester chez eux. A Chantonnay par exemple, dans l'usine de produits de la mer, l'équipe de nuit n'a pas pris son poste jeudi soir, ni vendredi. La filiale du groupe Fleury Michon, Room Saveurs basée en région parisienne, a également été "impactée", confirme une employée parisienne.

Les sites ne fonctionnent pas le week-end, hors logistique et expédition, à part de façon ponctuelle le samedi matin. La production a repris petit à petit depuis ce lundi matin, les derniers sites devant reprendre la production dans l'après-midi.

3.700 salariés chez Fleury Michon

Le virus, inconnu des prestataires mobilisés pour aider l'entreprise, agirait en détruisant des données. Ce lundi, il n'avait pas été éliminé mais circonscrit à certains serveurs, d'autres prenant le relai pour réactiver la production.

Le groupe compte 3.700 salariés sur 15 sites de production en France, selon son site internet. Une grande partie sont situés en Vendée, dont deux à Chantonnay pour la charcuterie et les produits de la mer, quatre à Pouzauges et sur la zone de Montifaut pour le jambon et la logistique, et à Mouilleron-en-Pareds pour les plats préparés. Fleury Michon réalise un chiffre d'affaire de 725 millions d'euros par an. L'entreprise compte aussi des usines à Cambrai dans le Nord, et Plélan en Ille-et-Vilaine.