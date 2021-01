Vendée : pas d'internet et pas de téléphone pour environ 3.000 personnes

En Vendée, 4.000 lignes téléphones et internet ont été coupés ce mercredi matin, dans le secteur de Nesmy et Aubigny, suite à des travaux. Environ 3.000 abonnés de différents opérateurs ne peuvent pas communiquer. Orange indique que tout devrait être réparé dans les heures qui viennent.

En Vendée, plusieurs milliers de personnes sont privées de téléphone et d'internet, depuis ce mercredi matin. Six câbles, dont quatre fibre, ont été coupés vers 11h15 par une entreprise travaillant sur le chantier de la voie ferrée, entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. C'était près d'un passage à niveau, entre Nesmy et Aubigny.

Environ 4.000 lignes sont coupées, soit environ 3.000 clients, dans le secteur de Château-Guibert, Le Tablier, Rosnay, Chantonnay, Nesmy, Mouzeuil-Saint-Martin et Rives-de-l'Yon. Ces lignes concernent tous les opérateurs. La panne peut également entraîner des perturbations sur le rseau mobile.

Orange indique que ses techniciens sont sur place et que tout devrait être réparé d'ici 20 heure, sauf pour une centaine d'abonnés qui devront attendre demain matin. Les techniciens doivent remplacer 1,5 km de câbles ( six fois 250 mètres) et les raccorder.