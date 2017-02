Vendée : une centaine d'emplois sans candidats au Pays de Saint-Gilles Croix de Vie

Des entreprises du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie lancent un apel : elles ont le plus grand mal à recruter ! En ce moment, il y a une centaine de postes à pourvoir sur le secteur. Avec des possibilités de CDI à la clé.

Entreprises cherchent à recruter, désespérément ! C'est en substance le message lancé par plusieurs acteurs économiques du secteur de Saint-Gilles Croix de Vie. Ces sociétés ont besoin de main d'oeuvre, mais elles n'arrivent pas à recruter, faute de candidats ! Pourtant, elles proposent près d'une centaine d'emplois, des CDD destinés pour certains à devenir des embauches pérennes.

40 postes chez Mer Vie

Le premier exemple est celui de Mer & Vie, un groupement d'employeurs. Il rassemble 150 entreprises du secteur, trop petites pour embaucher. Alors elles se partagent des salariés. Actuellement, Mer et Vie cherche à recruter une quarantaine de personnes, pour des emplois divers : menuisier, mécanicienne en confection, monteur-assembleur, et de nombreux emplois dans la volaille et le poisson. Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon.

50 postes à la conserverie Gendreau

Le second exemple est celui de la conserverie Gendreau, où la célèbre sardine de Saint-Gilles est mise en boîte. Depuis octobre dernier, le groupe a déjà embauché 80 salariés en CDI pour ses deux Marques, les Dieux et Vif Argent. Mais l'entreprise cherche encore à recruter une cinquantaine de personnes pour assurer la saison de la sardine, d'avril à fin octobre. Quels sont les emplois proposés ? Réponse de la responsable du recrutement à la conserverie...

Corinne Perocheau, Directrice des Ressources humaines à la conserverie Gendreau

Pour le groupement d'employeurs Mer & Vie, vous obtiendrez plus de renseignements par téléphone au 02.28.10.04.20. Et pour la conserverie Gendreau, vous pouvez adresser vos CV et lettre de motivation par mail : rh@gendreau.fr.