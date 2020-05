Vendée : une entreprise fabrique des bâches de protection, alternative à bas coût au plexiglas

Spécialisée dans la fabrication de bâches de protection et autres couvertures pour les mobile-homes et les piscines, une PME vendéenne vient de développer une rideau de protection transparent, alternative à bas coût au plexiglas dont le prix grimpe en flèche, ces dernières semaines

Et si le plexiglas n'était pas la seule solution pour protéger bureaux et caisses dans la perspective du déconfinement, programmé le 11 mai, et du retour des salariés sur leur lieu de travail. Une PME vendéenne, basée près de Fontenay-le-Comte, a eu l'idée de fabriquer des bâches rigides et transparentes pour permettre aux commerçants et aux collectivités de s'équiper à bas coût. La protection est produite sur-mesure pour un coût environ trois fois moins élevé qu'une paroi en plexiglas, très prisée ces dernières semaines.

"On se disait que ça devait coûter une fortune pour les commerçants"

"On commençait à voir émerger chez les commerçants ouverts des parois en plexiglas et on se disait que ça devait coûter une fortune, confie Laure Rautureau, la co-gérante de SOFAREB. Aujourd'hui, les commerçants qui vont rouvrir sont déjà très touchés sur un plan financier et ces parois en plexiglas sont assez onéreuses." Cette société de 34 salariés a donc eu l'idée d'adapter sa production de ce matériaux souple et facile d'utilisation pour les commerçants et autres entreprises qui s'apprêtent à rouvrir. "Ça a été une évidence, raconte Laure Rautureau. C'est une matière que l'on utilise depuis 30 ans, qui est peu onéreuse et qui peut à la fois être une solution provisoire et durable car facile à laver."

La semaine dernière, la direction a donc eu l'idée de médiatiser son idée sur Facebook pour savoir si des professionnels pouvaient être intéressés par cette solution. Et bingo. Les commandes ont commencé à arriver, plus d'une vingtaine, ce lundi. "Depuis la semaine dernière, on a de nombreux contacts qui nous sollicitent pour des mises en place sur des caisses, pour des séparations de bureaux, pour des accueils, détaille Aurélien Rabette, le directeur commercial de la PME. Il y a même des collectivités qui nous appellent pour mettre en place ce système dans leur mairie ou leur communauté de communes."

Une solution qui commence à séduire les professionnels vendéens

La communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée a été une des premières institutions à valider cette option par l'intermédiaire de son président, Michel Tapon. D'ici jeudi, elle va installer cette protection tel un rideau tout autour du guichet d'accueil du bâtiment qui abrite notamment les services publics du territoire en vue de la réouverture du lieu, ce lundi. "C'est une question de sécurité, explique Thierry Durand, le directeur général des services. La bâche va couvrir l'intégralité de la borne d'accueil. Ça permettra d'avoir une forme de sas de sécurité contrairement au plexiglas qui ne monte pas jusqu'au plafond. En plus, cette bâche transparente permettra d'avoir un visu et est donc une sécurité pour le personnel."

Ce support est deux fois moins cher que le plexiglas et tout de suite adaptable sans découpe ni rien. Suzy Bonnet, co-responsable du commerce Central Photo, à Fontenay-le-Comte.

Si la possibilité de mettre en place une protection sur-mesure a été un élément de séduction pour plusieurs clients, l'aspect financier a été déterminant pour beaucoup. "On s'est renseigné pour des panneaux de plexiglas comme beaucoup et c'était très compliqué d'en avoir et pour un coût en plus très important, déclare Suzy Bonnet, co-responsable du commerce Central Photo, à Fontenay-le-Comte. Ce support est deux fois moins cher que le plexiglas et tout de suite adaptable sans découpe ni rien." La PME qui poursuit en parallèle son activité depuis sa réouverture le 15 avril dit avoir conçu cette protection "dans le but de rendre service". "Et c'est en train de prendre", se félicite la co-gérante de la société.