Vendeur de glaces ou serveur : les jobs d'été à pourvoir à Europa-Park

Europa-Park lance sa campagne de recrutement pour ses jobs d'été. Avec plus de 4.750 employés durant la saison estivale, le parc d'attraction allemand est l’employeur le plus important de la région du Bade du Sud.

Ces jobs d’été sont proposés dans différents domaines comme les attractions, la restauration, la vente et l’hôtellerie. Pour les attractions, le candidat doit être âgé 18 ans minimum et avoir au moins un niveau B1 en allemand pour être en mesure de mener une conversation de base. La mission consiste à accompagner les visiteurs, répondre à leurs questions et veiller au respect des consignes de sécurité dans les attractions.

Dans les boutiques, les recrutés sont appelés à remplir et ranger les rayons. Ils peuvent aussi être amenés à tenir des stands de glace. Un niveau B1 en allemand est requis pour ces postes.

Dans les hôtels, il s'agit de faire les lits, changer le linge de toilette ou encore nettoyer les espaces extérieurs. Les Jeunes dès 15 ans peuvent postuler à ces jobs d’été. La maîtrise de l’allemand n’est cette fois pas requise.

Enfin dans le domaine de la restauration, des postes sont à pourvoir en cuisine ou au service à Europa-Park, Rulantica et dans les hôtels avec des missions comme le débarrassage des tables, la plonge et le service au comptoir dans les restaurants en libre service. Là non plus, la maîtrise de la langue allemande n’est pas obligatoire. Tous les candidats doivent être titulaire du brevet des collèges et avoir fini la 3e.

Modalités pour postuler

Si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur www.jobs.europapark.de/fr , par e-mail à jobs@europapark.de ou au 00 49 78 22 77 15 444. Le parc d'attraction participera également à divers événements de recrutement, notamment le jeudi 8 juin de 10h à 17h au stade de la Meinau à Strasbourg dans le cadre du "Job Dating Racing".