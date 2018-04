Superstitieux ou pas, on est plus nombreux aujourd'hui à tenter notre chance. La Française des Jeux s'attend à vendre deux à trois plus de tickets que d'habitude. Les casinos aussi font le plein, c'est le cas de celui d'Evaux-les-Bains dans l'est de la Creuse.

C'est une journée faste pour le casino d'Evaux-les-Bains. Il s'attend à recevoir aujourd'hui plus de 300 personnes, soit deux fois plus de clients que d'habitude. Le vendredi 13 attire une clientèle de fidèles, mais aussi de curieux qui ont envie de tenter leur chance et poussent parfois la porte d'un casino pour la première fois.

"Le vendredi 13, on a autant de monde qu'un jour de l'An" - Franck Bernet, responsable des machines à sous

Cet établissement du groupe Partouche est le seul de tout le Limousin. Il attire une clientèle à plus de 80 kilomètres à la ronde, de Montluçon jusqu'à Limoges.

Avalanche de pièces qui tombent dans le monnayeur, Danielle a un grand sourire. Cette habitante de Chambon-sur-Voueize vient d'empocher 250 euros. "Je ne viens pas seulement pour le vendredi 13, glisse cette habituée, mais aussi parce qu'ici les dirigeants sont très sympas. Il y'a une ambiance familiale dans ce casino rural".

"On a 53 machines à sous explique Franck Bernet, le responsable des bornes de jeux, la moitié d'entre elles fonctionnent avec des pièces (à partir de 20 centimes), et l'autre moitié avec des jetons virtuels, et pour celles-ci , il faut une carte de fidélité. Ça nous permet de conserver et fidéliser les gens de passage. Ça tombe bien car le vendredi 13 attire beaucoup plus de jeunes."

Dans les coulisses du casino d'Evaux-les-Bains Copier

Une des 53 machines à sous © Radio France - Olivier Estran

"Le vrai gagnant , c'est le Casino"- Alain, habitué des lieux.

Pas de jackpot spécial pour ce vendredi 13, mais la possibilité d'empocher jusqu'à 10 mille euros sur une des 53 machines à sous de l'établissement.

Regard rivé sur les chiffres et les symboles qui défilent, Alain garde la tête froide "Le vrai gagnant ici c'est le casino, lâche cet habitué, moi je mise jusqu'à 200 euros, ça permet de passer l'après-midi et de s'amuser. Parfois on repart à l'équilibre ou avec un petit bénéfice, mais on repart le plus souvent avec zéro qu'avec quelque chose, mais on le sait !"

Le casino d'Evaux-les-Bains emploie 30 personnes, il est ouvert 7 jours sur 7, et jusqu'à 3 heures du matin les vendredis, samedis et veille de fêtes. Il possède aussi une salle de "grands jeux" : roulette, Black-jack et tables de poker.

La commune d'Evaux-les-Bains empoche la mise

Conformément à la loi, la commune d'Evaux-les-Bains empoche chaque année 150 à 200 mille euros de taxes sur le produit des jeux. Ça lui assure 10 % de son budget de fonctionnement. Un vrai coup de chance pour cette petite station thermale de la Creuse.