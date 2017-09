Vendredi de manifestations à Grenoble

Deux manifestations ont, ce 22 septembre matin, paralysé la circulation des tramways en centre ville de Grenoble et la circulation place de Verdun : d'un côté les salariés des transports VFD, de l'autre les salariés de GE Hydro.

Près de 300 salariés de Général Electric (GE) Hydro ont défilé ce vendredi 22 septembre matin entre leur site de l'Avenue Leon Blum et la Préfecture de l'Isère. Pendant qu'une délégation de l'intersyndicale était reçue par le Préfet plusieurs salariés et représentants syndicaux ont pris la parole à l'extérieur, juchés sur un camion plateau. Leur volonté de "ne pas bouger tant que nous n'avons pas de réponse" a conduit au blocage, pendant une heure, de la circulation automobiles et bus place de Verdun.

Les salariés de GE Hydro - ex Alstom - à Grenoble sont menacés par un plan social qui vise à supprimer 345 postes sur 800. Les délégués qui avaient été reçus début août au ministère de l'économie à Paris, avec promesse d'un nouveau rendez-vous en septembre, n'ont toujours rien vu venir de ce côté là. "C'est pour ça qu'on vient un peu les secouer" dit Claude Villani, délégué CGT. La Préfecture de l'Isère a assuré les représentants des salariés que le dossier est suivi à Paris. La procédure de plan de sauvegarde de l'emploi amorcée chez GE Hydro en est a peu près à la moitié. Elle doit aboutir en décembre.

Place de Verdun les GE Hydro, au Département les VFD

Dans le même temps ce vendredi à Grenoble, environ 70 salariés des transports VFD ont défilé entre gare routière et Conseil Départemental afin de sensibiliser les élus à leur crainte : une disparition pur et simple de leur société. la société d'autocars VFD est en passe de perdre les lignes concédées par le département sur le Grésivaudan, qui représente "environ 25% du chiffre d'affaire selon les syndicats. Le Département qui est aussi... actionnaire à 81% de la société d'économie mixte VFD.

Les dépôts d'autocars de Crolles, St Egrêve, La Mure, Vizille et Bourg d'Oisans ont été quasiment paralysés par le mouvement ce vendredi. L'intersyndicale FO-CGT entend remettre ça le 20 octobre, date d'une commission permanente du département chargée d'examiner les résultats de l'appel d'offre des lignes du Grésivaudan.

