"Venez visiter l'Ile-de-France", l'appel du président de l'Umih Paris IDF

"Le tourisme francilien n'est pas encore reparti", constate avec amertume le président de l'Umih Paris IDF. Frank Delvau, invité de France Bleu Paris ce lundi 25 septembre lance un appel : "Venez visiter Paris et la région". "C'est le meilleur moment, il n'y a pas grand monde à la Tour Eiffel, au Louvre, au Château de Versailles".

Depuis la pandémie de Covid, la région a perdu les touristes long-courrier et ils ne sont pas encore revenus. "Les Américains reviennent un petit peu, mais on n'a pas les Russes, les Chinois", explique Frank Delvau, et le tourisme d'affaires a encore du mal à repartir.

Un chiffre significatif : sur le mois de septembre, les hôtels affichent 65% de taux d'occupation à Paris (plus pour les 5 étoiles, moins pour les 3 étoiles). "C'est mieux qu'en 2020 mais 20% en dessous des chiffres de 2019", analyse Frank Delvau.

Un plan tourisme pour Paris

Pour Frank Delvau, il va falloir prendre les choses en main et se réunir autour d'une table pour relancer le tourisme dans la région. Il réclame "un grand plan pour le tourisme" d'autant plus à l'aube de deux grands événements pour la région : la coupe du monde de rugby en 2023 et les JO de Paris en 2024.

S'il reconnait que le secteur a profité de beaucoup d'aides de l'Etat pendant cette crise sanitaire, Frank Delvau reste inquiet concernant les remboursements des prêts garantis par l'Etat prévu en mars prochain. Sur ce point, il réclame aussi une réunion avec le gouvernement.