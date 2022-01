"Venez voir dans quelle situation on est, nous les travailleurs" : en Dordogne, les petits salaires galèrent

Les organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation "sur les salaires et l'emploi" ce jeudi. Dans le nord-ouest de la Dordogne, les travailleurs réclament une hausse du Smic et des salaires.

"Quand je vois que je me lève à 4h pour travailler jusqu'à midi ou midi-20h, pour 1.440 euros, c'est vraiment écœurant quoi", témoigne Anthony. Il travaille dans une entreprise qui fabrique des granulés pour les animaux et comme beaucoup d'habitants de Dordogne - 63% des foyers Périgourdins ne payent pas d'impôt sur le revenu -, son petit salaire ne lui permet pas de vivre correctement.

A trois mois de la présidentielle, la CGT, la FSU et FO appellent à une journée de mobilisation "sur les salaires et l'emploi". Les syndicats réclament une augmentation du Smic et plus largement des salaires. Dans un contexte de forte inflation (+ 2,8 % sur un an en décembre), les petits salaires ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Depuis le 1er janvier, le Smic brut atteint 1.603, 12 euros par mois, soit 1.269 euros nets mensuel.

"On est pris pour des imbéciles"

"Moi je pense qu'on est pris pour des imbéciles. Je leur dis, à n'importe qui, monsieur Macron, n'importe quel ministre : venez voir dans quelle situation on est, nous les travailleurs", ajoute Anthony. Michael, lui est caissier dans un supermarché. Il vit seul, avec ses deux enfants et son petit salaire, de 1.230 euros par mois. "On essaye de survivre plus qu'on vit. Je fais les courses avec la calculatrice pour pouvoir être sûr d'arriver en caisse et de pouvoir payer. Tous les mois, on fait les comptes, on essaye de faire attention mais tous les mois il y a le découvert de 300 euros qui se rajoute quoi", indique-t-il.

D'autant que depuis quelques mois, tout a augmenté : les courses, le carburant, renchérit Nicolas. Lui est employé communal, il touche plus que le Smic avec 1.500 euros par mois, et pourtant ce n'est toujours pas suffisant. "Une fois qu'on a payé le loyer, le carburant, les factures, et les courses, il ne reste plus grand chose pour se faire plaisir", souffle-t-il. Lui qui rêve de s'acheter une moto. "Il y a 20 ans je gagnais moins d'argent et je pouvais mettre de l'argent de côté, maintenant je ne peux plus."

Nicolas lui est auxiliaire ambulancier, et il gagne encore moins que le Smic : 1.180 euros par mois. "Avec 1.500 - 2.000 euros ce serait déjà mieux, on pourrait s'en sortir", confie-t-il. Mais pour le moment, impossible, alors ses parents l'aident à finir ses mois.

A l'appel des syndicats, un rassemblement est organisé à Périgueux devant le palais de Justice ce jeudi à 10h30.