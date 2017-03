Vent debout contre les éoliennes industrielles à Courniou-les-Grottes

Le conseil municipal de Courniou-les-Grottes, dans les Hauts Cantons de l'Hérault, vient de rejeter le projet d'implantation de 14 éoliennes industrielles. Mais rien n'est encore gagné.

EDF Energies Nouvelles a jeté son dévolu sur le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Nombre de ses éoliennes tournent déjà dans le secteur . Et l'entreprise compte bien en implanter d'autres, notamment à Courniou-les-Grottes, près de Saint-Pons-de-Thomières.

Ce projet porte sur 14 éoliennes installées sur une crête. Les habitants de Courniou ont fait circuler une pétition signée par 350 personnes quand on compte 480 inscrits sur les listes électorales . Et le conseil municipal a suivi la population en rejetant le projet.

Mais rien n'est joué : EDF Energies Nouvelles a déposé un dossier auprès de la Préfecture qui a le pouvoir d'autoriser ou non le projet. Les anti-éoliens crient au déni de démocratie et ont décidé de taper à toutes les portes pour se faire entendre.

Maryse Roussel, habitante de Courniou, tire la sonnette d'alarme : pour elle, il y a danger pour le patrimoine, la ressource en eau et le tourisme.

"Ce n'est pas écologique, c'est de l'écologie-business".

Le gîte d'Elisabeth Pujol © Radio France - Gaëlle Schüller

Elisabeth Pujol accueille jusqu'à douze touristes en gîte et chambres d'hôtes. Elle non plus, ne veut pas entendre parler de ces éoliennes industrielles.

"Ils nous prennent pour des ploucs mas nous, on n'en veut pas de leurs éoliennes".

Tous les anti-éoliens des Hauts Cantons de l'Hérault, mais aussi du Narbonnais, du Tarn et des Pyrénées-Orientales se sont réunis dans un collectif : "toutes nos énergies Occitanie environnement" qui compte aujourd'hui pas moins de 140 associations !