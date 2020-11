Vente à emporter : la liste des commerces guérétois qui s'y mettent

Click and collect : c'est désormais possible dans une quinzaine de commerces guérétois considérés comme « non-essentiels. »

Prêt-à-porter, produits frais, électronique, retrouvez-ci dessous la liste des commerces qui se lancent dans la vente à emporter à Guéret.

La Manufacture (boutique de produits artisanaux et épicerie) reste ouverte, mais il est aussi possible de passer commande sur le site du magasin.

Au fil des pages : la librairie de la Grande Rue prend des commandes de livres par téléphone, du lundi au samedi, au 05 55 41 76 11, ou par mail, à l'adresse suivante : aufildespages@citrouille.net.

La librairie Les belles images prend aussi les commandes en ligne. Plus d'informations au 05 55 52 75 24.

Outremer : le magasin de déco, bijoux et vêtements prend les commandes en ligne. Elles peuvent se faire via la page Facebook du magasin, par téléphone, au 06 67 22 64 95, ou par mail : carolinashakti@yahoo.fr.

Les boutiques Airina (marchand de chaussures) et Ma jolie boutique (accessoires et décoration) prennent aussi les commande. Les achats se font via le site Internet du magasin.

Le magasin de jouets Petits d'Hommes prend les commandes à emporter : par téléphone (05 55 81 07 61), par mail (petitsdhomme@orange.fr), ou sur Facebook.

Urban Frais : la boutique a ouvert très récemment, et commercialise des micro-pousses. Le magasin propose des barquettes salade de micro-pousse en livraison ou à emporter, dans un périmètre de 5km autour de Guéret. Renseignements par téléphone, au 06 86 45 57 20, ou sur le site de la boutique.

Lingerie Agnès : la boutique prend les commandes via son site Internet, par téléphone, au 05 55 52 00 80, ou par mail, lingerieagnesgueret@gmail.com.

Autre enseigne de lingerie à prendre des commandes à emporter ou en livraison : les Caprices de Marie. Commandes à passer sur le site Internet de la boutique. Renseignements par mail (lescapricesdemarie23@gmail.com), ou par téléphone au 09 88 38 86 81.

L'enseigne de prêt-à-porter Paul Passant prend les commandes sur son site. Renseignements au 06 85 02 37 17, ou au 05 55 52 13 42.

En prêt-à-porter toujours, Imajeans propose de passer commande via le site de l'enseigne. Plus d'informations par téléphone, au 05 55 32 45 72, ou par mail : contact@imajeans.fr

Troc Babel : le vide-dressing féminin vous propose de passer commande par message : SMS (au 06 59 76 63 03), ou via la page Facebook du magasin.

Bourjon l'Atelier Créations : l'artisan bijoutier prend les commandes en ligne : https://www.bourjon-latelier.com/, pour des créations ou des réparations de bijoux. Renseignements par téléphone (05 55 52 86 55) ou par mail : bourjon-latelier@gmail.com.