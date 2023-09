Vente à perte de carburants : ce qu'il faut savoir de cette mesure du gouvernement pour faire baisser les prix

Alors que les prix des carburants ont fortement augmenté ces dernières semaines, le gouvernement cherche la parade. Dernière mesure envisagée : rendre possible la vente à perte par les distributeurs. Si le projet de loi est adopté à l'Assemblée nationale, la mesure entrera en vigueur début décembre pour une durée de six mois. Mais que signifie vendre à perte ? Les effets d'une telle mesure auront-ils réellement un impact sur le prix des carburants ? Voici ce qu'il faut savoir.

Vendre à perte, une pratique illégale depuis 1963

La revente à perte est interdite en France depuis 1963. Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les commerçants ne peuvent "revendre ou annoncer la revente d'un produit en l'état au-dessous de son prix d'achat effectif". Si cette autorisation est votée par les députés, cela signifie que les distributeurs pourront vendre leur carburant à un prix inférieur à celui auquel ils l'ont acheté.

Seules quelques exceptions permettent actuellement de vendre à perte. Cela concerne la cessation ou le changement d'activité commerciale, les fins de saisons (soldes d'hiver ou d'été), en cas "d'obsolescence technique ou de produits démodés", ou encore de produits périssables s'ils sont "menacés d'altération rapide".

En 2018, Intermarché, troisième distributeur alimentaire français, avait été condamné à une amende de 375.000 euros - le montant maximal encouru pour revente à perte - pour avoir vendu du Nutella à prix très cassé . L'opération promotionnelle avait entraîné des scènes de bousculades et de bagarres qui avaient marqué les esprits.

Pourquoi vendre à perte est interdit ?

Lorsque le gouvernement français a légiféré sur la vente à perte, il s'agissait à l'origine de protéger les professionnels les plus fragiles de toute menace de "dumping". En 1963, Carrefour ouvre son premier hypermarché dans l'Essonne. Il y a tellement de choix que l'enseigne peut se permettre de vendre à perte sur certains produits, tout en faisant suffisamment de bénéfice sur d'autres.

À l'époque, le risque était donc que les commerces les plus solides soutiennent des pertes le temps que leurs concurrents plus fragiles, éreintés par les prix cassés, disparaissent, leur laissant ensuite le champ libre pour pratiquer les politiques tarifaires de leur choix.

Cela peut également constituer une baisse de prix en "trompe l'oeil". Le commerçant pouvant compenser la vente à perte en augmentant ses marges sur d'autres produits. Le bénéfice de l'opération pour le consommateur serait ainsi annulé.

La mesure peut-elle faire baisser les prix du carburant ?

Ces derniers mois, de nombreux distributeurs ont réalisé des opérations de vente de carburant à prix coûtant pour faire baisser les prix et donc ainsi espérer attirer les consommateurs dans leurs enseignes. Ce qui n'a pas été un gros manque à gagner pour le secteur puisque l'essence et le gazole sont généralement un produit d'appel, ne générant que de faibles marges.

Avec la possibilité de vendre à perte, le prix du carburant peut baisser de près de 50 centimes par litre, estimait dimanche Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Tout en précisant : "on ne dit pas que l'essence va tomber à 1,40 euro dans toutes les stations pendant six mois". Lundi, Bruno Le Maire, s'est montré plus prudent alors qu'il annonçait son espoir de voir entrer en vigueur la mesure début décembre.

Dans une note, le cabinet Asteres souligne que ce projet de loi "ne semble pas être mesure d'accroître sensiblement le pouvoir d'achat des ménages", la probabilité qu'un grand nombre de distributeurs l'applique étant mince et leurs marges étant déjà faibles. Le cabinet souligne par ailleurs le risque d'une hausse des prix des autres produits pour "compenser les pertes" et un évincement redouté des petites stations.

Quel impact sur les stations-service indépendantes ?

Si la mesure est adoptée, la question sera de connaître le nombre de stations-service qui joueront le jeu. On imagine assez mal les stations indépendantes vendre à perte leur principale source de chiffre d'affaires, contrairement aux grandes surfaces qui utilisent l'essence pour attirer des clients dans leurs rayons.

En France, environ un tiers des 10.000 à 11.000 stations sont gérées par TotalEnergies (3.400 stations), la moitié sont celles des enseignes de la grande distribution et les autres sont indépendantes. "Mes adhérents vivent à 40, 50% voire plus de la vente du carburant, donc s'ils vendent à perte, je leur donne trois mois", s'est indigné Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians, représentant 5.800 stations-service hors grandes surfaces.