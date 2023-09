Vente à perte de carburants : impensable pour la station-service de Lerm-et-Musset dans le Sud Gironde

Perdre de l'argent en vendant son carburant : la proposition du gouvernement laisse Vanessa Brand pantoise. La gérante de la station-service de Lerm-et-Musset ne l'envisage pas une seconde : "C'est honteux ! Je ne peux pas me permettre de vendre à perte. J'ai quand-même deux salariés, il faut que je les paye, je n'ai pas des supers diplômes comme les gens du gouvernement mais si je vends à perte il n'y a pas de profit donc je ne peux pas les payer ce qu'il y a à payer." Elle assure déjà limiter ses profits à 4 à 6 centimes par litre aujourd'hui. "Ce n'est déjà pas grand chose, ne peux pas me permettre de vendre à perte, c'est certain" Son commerce, qui fait aussi dépôt de pain, bar, restaurant, épicerie et service postal est le seul de cette commune de moins de 500 habitants. Lui enlever une source revenu, c'est le mettre en danger.

"Je ne comprends même pas comment ça peut leur venir en tête"

Du côté des clients, on est plutôt solidaire. Olivier, qui met régulièrement un peu d'essence ici et est aussi un consommateur régulier de la partie bar et restauration, est atterré. "Elles font à manger, elles font La Poste, c'est un vrai lieu de vie, et à elles on leur demande de bosser à perte, ou de ne pas être concurrentielles face aux grands groupes qui eux peuvent se le permettre. On a beaucoup de haine, de colère." L'écart du prix au litre entre cette petite station de Lerm-et-Musset risque donc encore de creuser à partir du 1er décembre, sans que sa gérante Vanessa y puisse quoi que ce soit.