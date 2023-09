Vente à perte de carburants : "On est mort", réagit le représentant des stations indépendantes du Grand Est

"On marche sur la tête", lâche Bernard Eve lorsqu'on lui demande sa réaction sur l'annonce de la Première Ministre, qui autorise les distributeurs de carburant de vendre à perte pour diminuer les prix à la pompe, qui atteignent les deux euros du litre. Le représentant du syndicat professionnel Mobilians dans le Grand Est y voit "la mort, dans trois mois ce n'est même plus la peine, nous, les stations de proximité, c'est mort."

ⓘ Publicité

Vendre à perte ? Intenable pour les stations indépendantes

Cette mesure inédite rentrera en vigueur début décembre pour six mois, et fera l'objet d'un projet de loi "examiné à l'Assemblée début octobre", a précisé ce lundi le ministre de l'Economie. Il s'agit de revenir sur une l'interdiction de vendre à perte qui date de 1963. "Vendre à perte, moi je veux bien, commence Bernard Eve, mais nous [les stations indépendantes], on a une marge de un à deux centimes, comment voulez-vous qu'on s'aligne sur les GMS, les Grandes Moyennes Surfaces ?"

L'idée du gouvernement est de donner aux grandes enseignes un moyen d'appel en direction des consommateurs. "Ils vont mettre des prix très bas, et ils vont se rattraper sur les petits pois, le café et autres, et comme ils se servent du carburant comme produit d'appel, et bien on est mort", conclut le professionnel, lui même gérant de deux stations dans le Grand Est, une à Chambley (Meurthe-et-Moselle) et une autre à Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse).

Une menace pour l'accessibilité aux carburants

La France compte 5.800 stations traditionnelles, qui ne font pas parties d'une grande surface. Elles ont vu leur nombre se réduire au fil des années, et cette mesure, même temporaire, risque d'aggraver la situation. "Les indépendantes étant de moins en moins nombreux, en milieu rural les stations disparaissent et concentrent tout dans la grande distribution, regrette Yanis Maillard, gérant de la station des "Trois Frontières" à Villers-la-Montagne, dans le Pays Haut, et dans certaines communes, des mairies rachètent des stations car à 30, 40 kilomètres à la ronde, il n'y a plus de carburant."

A terme, le maillage territorial est menacé alerte Bernard Eve : "D'un côté, ils veulent qu'il y ait des stations partout, et de l'autre, avec cette mesure, cela va faire le désert puisque les indépendants vivent beaucoup du carburant, entre 40 et 50% de leur activité." De plus en plus se diversifient, avec une boutique, un garage ou une épicerie, pour réduire leur dépendance à l'or noir.