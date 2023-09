Vente à perte de carburants : TotalEnergies refuse et ne descendra pas plus bas que le plafond de 1,99 euro

Le PDG de TotalEnergies refuse de vendre à perte ses carburants et ne descendra pas plus bas que le plafond actuel de 1,99 euro le litre

Pas question de vendre du carburant à perte. Mardi, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a fait savoir son refus face à la volonté du gouvernement de permettre la vente à perte de l'essence et du gazole afin de limiter la flambée des prix. Le patron indique qu'il "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre, plafond fixé dans les stations-service du groupe en France.

ⓘ Publicité

"1,99 euro, c'est un plafond, la politique de TotalEnergies sera assurée (...) Je ne descendrai pas plus bas. C'est déjà un effort important", a déclaré Patrick Pouyanné dans l'émission Quotidien. "Ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3.000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus", a-t-il ajouté.

Le groupe pétrolier, qui gère le tiers des stations-service en France, avait annoncé la semaine dernière qu'il prolongerait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations, "tant que les prix resteront élevés".

La mesure du gouvernement a déjà du plomb dans l'aile

Samedi, la Première ministre Elisabeth Borne avait levé un vieux tabou en annonçant que les carburants pourraient être vendus à perte. Cette mesure, qui fera l'objet d'un projet de loi, devrait entrer en vigueur début décembre pour une durée de six mois.

Selon Le Figaro, convoqués mardi matin à Bercy par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, les dirigeants de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino et Auchan ont exprimé leur opposition unanime à la revente à perte du carburant sur les parkings de leur hypermarché.

La majorité présidentielle s'est un peu trop avancée

Plusieurs sources gouvernementales ont indiqué mercredi à franceinfo que plusieurs membres de la majorité présidentielle, dont Olivier Véran, se sont un peu trop avancés, notamment en évoquant une baisse de "47 centimes" par litre de carburant. Ces 47 centimes sont le résultat d'un calcul d'un haut fonctionnaire. Ce dernier considère que si on fait 25% de marge sur un litre qui coûte quasiment 2 euros, on obtient cette remise théorique de 47 centimes.

Matignon a ensuite transmis ce chiffre parmi les éléments de langage aux membres de la majorité présidentielle invités à communiquer dans les médias le week-end dernier. Lundi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a lui préféré ne pas s'engager "sur un chiffre qu'il n'est pas certain de tenir." "L'erreur a été de donner un chiffre", admet un communicant du gouvernement. Cette même source reconnaît "une erreur collective" : "Tout le monde est responsable quand ça ne part pas droit", ajoute ce communicant.

Peu importe son montant, la remise ne sera de toute façon pas obligatoire, les distributeurs auront bien le choix de vendre ou non à perte. Bruno Le Maire a réaffirmé mardi aux distributeurs reçus à Bercy que la vente à perte était facultative. "Les Leclerc et Carrefour se posent en champions du pouvoir d'achat, qu'ils saisissent l'occasion", déclarent de concert à franceinfo Matignon et Bercy. Un conseiller rappelle que plusieurs distributeurs avaient déjà dit "qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir vendre à perte", évoquant notamment des tweets du patron de Système U Dominique Schelcher. L'exécutif promet par ailleurs de compenser les pertes des stations indépendantes uniquement sur justificatif d'une baisse du chiffre d'affaires.