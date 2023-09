Vente à perte ou à prix coûtant, indemnité : les dispositifs évoqués contre la hausse des prix des carburants

Les prix à la pompe s'emballent depuis le milieu de l'été. Au 22 septembre, le prix du gazole s'établissait en moyenne à 1,94 euro en France, au plus haut depuis le début de l'année. Le prix du SP95 était lui de 1,97 euro et celui du SP 98 de 2,01 euros : il faut remonter à juillet 2022 pour trouver des niveuax similaires. Pour tenter de soulager les familles modestes, le président de la République a annoncé ce dimanche soir une nouvelle indemnité carburant de "100 euros par voiture et par an", semblable à celle du début de l'année. Emmanuel Macron a également indiqué que la Première ministre allait rassembler les distributeurs pour leur demander de vendre à prix coûtant. Quelles sont les aides à venir ou déjà en place ? En quoi consistent-elles ? Quelles sont celles qui ne verront finalement pas le jour ? France Bleu fait le point.

Ce qui va être remis en place : l'indemnité de 100 euros

Le chef de l'État a annoncé dimanche une aide directe, "limitée aux travailleurs" et aux plus modestes, de "100 euros par voiture et par an". Il s'agit en fait d'une reconduction de "l'indemnité carburant travailleur" mise en œuvre début 2023, a expliqué le ministère de l'Économie. La mesure s'appliquera début 2024, après son passage au Parlement, et devrait coûter environ 500 millions d'euros. Elle est réservée aux 50% des ménages les plus modestes et concerne les salariés, les indépendants et les fonctionnaires, mais exclut les retraités.

Selon Bercy, cela correspond à une aide de 20 centimes par litre pendant six mois pour un automobiliste roulant 12.200 km/an avec un véhicule consommant 6,5 litres aux 100 km. Lors de la première mise en œuvre de cette indemnité, seuls 4,3 millions de virements avaient été effectués sur les 10 millions de foyers éligibles.

Ce qui a été abandonné : la vente à perte

Face au coût des carburants, le gouvernement avait sorti mi-septembre la carte de la vente à perte de carburants . La Première ministre Élisabeth Borne avait annoncé que les distributeurs allaient être autorisés à appliquer la mesure afin de leur permettre de "baisser davantage les prix". Mais ces distributeurs (Total, Leclerc, Système U, Carrefour, etc) ont tour à tour indiqué qu'ils ne vendraient pas leur carburant en dessous de son prix d'achat. Face à la levée de boucliers de la grande distribution, Emmanuel Macron a finalement rangé la vente à perte au placard ce dimanche soir.

Ce qui est annoncé : la vente à prix coûtant

Le chef de l'État a en revanche demandé aux distributeurs de vendre le carburant "à prix coûtant". Autrement dit, vendre au prix auquel ils ont acheté et ainsi renoncer à leurs marges. Il a indiqué qu'Élisabeth Borne allait "rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine et leur demander de faire à prix coûtant". La rencontre aura lieu ce mardi a annoncé Élisabeth Borne ce lundi. Dans un tweet, la Première ministre a expliqué que l'objectif de cette réunion était de "permettre aux Françaises et aux Français d'acheter leur carburant à prix coûtant", de "faire la transparence sur (les) marges" de la filière et de "demander leur réduction". "Chacun doit prendre sa part", a-t-elle souligné.

Certains distributeurs pratiquent déjà cette vente à prix coûtant de manière ponctuelle, selon le porte-parole des pétroliers de France. Si cette mesure est actée, Olivier Gantois prévient qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses importantes : "Je ne veux pas bercer les consommateurs d'illusions, tempère-t-il. On parle de quelques centimes par litre seulement de remise à la pompe. En moyenne, ce sera de l'ordre d'un centime" indique Olivier Gantois alors que les prix "ont augmenté de 15 centimes par litre depuis le début de l'été" rappelle-t-il.

Ce qui est toujours en place : le plafonnement à 1,99 euro chez Total

Le groupe pétrolier TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, a annoncé le 12 septembre qu' il prolongera l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du diesel dans ses 3.400 stations. Annoncé en février 2023, "le plafonnement à 1,99 euro/litre sera étendu au-delà de la fin 2023, tant que les prix resteront élevés", a indiqué le groupe dans un communiqué. Selon TotalEnergies, le plafonnement est activé aujourd'hui dans 2.600 de ses stations, sur le SP-95, le SP-98 et le diesel.