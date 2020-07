Vente de l'usine Smart à Hambach : Bercy monte une "équipe commando" pour analyser les possibilités de reprise

La ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher et les syndicalistes de Smart, ce mercredi à Bercy.

Agnès Pannier-Runacher se rendra en milieu ou en fin de semaine prochaine sur le site de Smart à Hambach. La ministre déléguée en charge de l'industrie l'annonce après une première rencontre ce mercredi avec l'intersyndicale de l'usine et des élus du territoire, à Bercy, au ministère de l'Économie. Une réunion pour évoquer la mise en vente du site par son propriétaire Daimler et l'avenir des 1600 salariés et sous-traitants.

Bercy prend le dossier Smart "très au sérieux"

Pour l'instant, un seul repreneur s'est positionné, le britannique Ineos Automotive. Mais le gouvernement souhaite voir émerger d'autres repreneurs potentiels : "Ineos, c'est une opportunité", dit une source à Bercy, "mais ça ne peut pas être la seule solution de reprise possible". Le ministère est en train de monter une équipe dédiée pour suivre la reprise de l'usine mosellane, une "équipe commando", dit-on à Bercy. Composée notamment d'experts de l'industrie automobile, elle sera chargée d'analyser l'offre d'Ineos, mais aussi de réfléchir à des offres de reprises alternatives, ou complémentaires.

Une "équipe commando" se réunira dès vendredi

Sur ce point, Bercy est sur la même longueur d'ondes que l'intersyndicale. Le ministère assure qu'il prend le dossier Smart "très au sérieux". La première réunion de cette "équipe commando" aura lieu vendredi, le jour même où l'intersyndicale appelle la population à venir soutenir les salariés dans une grande manifestation au départ de la communauté d'agglomération de Sarreguemines.