Vente de vins aux enchères : et si un trésor se trouvait dans votre cave ?

Les clients défilent tous les quart d'heure à l'Hôtel des Ventes Victor Hugo à Dijon pour cette journée d'estimation gratuite des bouteilles de vin. Il faut dire qu'en Côte-d'Or les bouteilles ne manquent pas dans les caves et que certains sont intéressés pour vendre quelques bouteilles lors d'une prochaine vente aux enchères organisée le 31 mars.

Entre 20 et 1400€ la bouteille

Qu'est ce qui pousse ces Côte-d'Oriens à vendre leurs bouteilles ? Pour Jacques, c'est le trop-plein. Suite à un héritage sa cave abrite entre 200 et 300 bouteilles de vin. Il les déguste avec plaisir, mais avec une telle quantité, "on ne peut pas tout boire. Certaines bouteilles sont en train de vieillir, c'est le moment de les boire mais moi j'en ai trop." Il vient donc d'en déposer une quinzaine à l'Hôtel des Ventes dont l'une est estimée à 1400€.

Ce n'est pas du tout la même histoire chez Martine. Elle arrive avec deux bouteilles de vin, estimées chacune entre 20 et 30 euros. Pas vraiment un trésor donc, mais une bonne manière de récupérer un peu sous grâce à un cadeau pas tout à fait adapté : "on ne boit pas du tout de vin. Je sais qu'en Bourgogne, c'est dur à entendre" rit t-elle. Alors pour la deuxième fois, elle va vendre des bouteilles aux enchères.

Entre (grands) espoirs et (petites) déceptions

Pour estimer les bouteilles, l'expert Pascal Kuzniewski regarde le niveau du vin, l'aspect de la bouteille, de l'étiquette, de la capsule. Il recommande à celles et ceux qui voudraient faire une estimation en dehors des journées organisées par l'Hôtel des Ventes d'envoyer une liste de leurs bouteilles en mentionnant l'appellation, le millésime et le propriétaire ou le négociant.

L'expert en vins estime les bouteilles une par une © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Si certaines bouteilles oubliées dans des caves côte-d'oriennes peuvent atteindre les 10 000 euros, soyons honnêtes elles sont rares. A l'inverse, l'estimation crée parfois quelques déceptions. "Certains vins ne se vendent plus, ils sont très intéressants à boire, mais pas forcément à vendre. Il faut aussi arrêter de penser que plus un vin est vieux, plus il a de valeur. On a des bouteilles de 2019 qui valent bien plus cher que des vieilles bouteilles, financièrement parlant." Alors faites estimez, et vous déciderez ensuite si vous préférez boire ou vendre cette bouteille.