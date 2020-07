Vente de vins de Bordeaux aux enchères caritative au profit des soignants : 69.500 euros récoltés

69.500 euros ont été récoltés au profit du personnel soignant par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux. 600 lots donnés par le monde du vin ont été vendus aux enchères sur Internet, des lotsde 5 à 4.000 euros ont été mis en vente. "Une action solidaire et collective possible grâce à la générosité des vignerons, négociants et acteurs du tourisme de Bordeaux", souligne le CIVB. L’intégralité des sommes a été remise aux représentants des hôpitaux de Bordeaux et Libourne, ce jeudi, à la Maison du vin.

Les fonds sont destinés à l’amélioration des conditions de travail du personnel : rénovation des salles de repos des soignants, mais aussi acquisition de matériel pour optimiser le travail des agents des services hospitaliers (les ASH). "Ces professionnels, qui assurent les activités de bio nettoyage et la gestion des déchets, ont évidemment joué un rôle central durant la crise du coronavirus", rappelle le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.