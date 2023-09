Vente de vins : "On a une clientèle locale qui se dirige moins vers les vins de Bordeaux"

Est-ce que les vins de Bordeaux sont toujours sur votre table ? Que ce soit une question de portefeuille ou de goût, certains cavistes remarquent une tendance à la baisse du côté des ventes de bouteilles. D'autres misent sur la présentation de vins issus du vignoble bordelais plus variés pour redonner envie aux clients de goûter à des vins locaux.

"Reconvertir ces gens qui tournent le dos aux vins de Bordeaux"

Redonner le goût du Bordeaux, et présenter des productions qui sortent des sentiers battus. C'est l'une des missions d'Émilie, caviste dans la boutique Cousin & Compagnie, qui ressent une baisse d'intérêt chez les clients bordelais pour les vins qui viennent de chez eux : "On a une grosse baisse, une clientèle locale qui se dirige moins vers les vins de Bordeaux".

Et selon elle, ce n'est pas nécessairement une question de budget : "C'est plus une question d'image, ils veulent découvrir des régions à la mode comme le Jura ou la Loire" explique-t-elle. Il s'agit donc de "reconvertir ces gens qui tournent le dos aux vins de Bordeaux", avec des propositions plus neuves et suivant les tendances actuelles : des vins consommables immédiatement, des petits domaines, ou par exemple des vins rouges que l'on peut servir frais. Pour un "bon vin ayant un bon rapport qualité-prix", certaines bouteilles se trouvent à partir de 7 euros dit-elle.

Chez d'autres professionnels, la tendance est plus positive, explique Antoine, caviste dans la boutique Wine Corner située dans le centre-ville de Bordeaux : "Il y a un retour à ça parce que l'on a changé. Avant, il y avait un côté qui déplaisait aux gens de Bordeaux, un côté un peu redondant. Aujourd'hui, les gens réapprennent à découvrir les vins de Bordeaux" a-t-il remarqué.

"Aujourd'hui, Bordeaux devient un bon rapport qualité-prix"

Chez certains consommateurs, comme Elisabeth, le prix rentre forcément dans la balance. Mais acheter une bouteille de Bordeaux reste pour elle un moyen de marquer le coup "S'il y a de la famille qui vient, j'en achète" par exemple explique-t-elle. Robert, 70 ans, lui n'hésite pas à casser sa tirelire pour se faire plaisir : "Mieux vaut mettre le prix pour avoir quelque chose de bon, plutôt qu'un vin bas de gamme" explique-t-il.

Mais si on "cherche bien", on peut se faire plaisir à moindre coût tout en buvant des vins de Bordeaux. Pour Yann, amateur de vin : "Avec l'augmentation des vins de la France entière, aujourd'hui Bordeaux devient un bon rapport qualité-prix".