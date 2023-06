Vente de vins : "On assiste en ce moment à une évolution structurelle des goûts et des attentes"

"Les comportements que l'on arrive à trouver aujourd'hui sont un peu nouveaux. On a des consommateurs qui, on en entend beaucoup parler, mettent des glaçons dans leur verre de vin rouge. Il y a dix ans, on ne voyait pas ça", explique Stéphanie Péres, chercheuse en économie à Bordeaux Sciences Agro, dans le département de formation Entreprises et Territoires et à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), invitée de France Bleu Gironde ce vendredi 23 juin. Avec son équipe, elle a réalisé des études auprès de plusieurs consommateurs. L'idée étant de les mettre en condition pour observer leurs achats.

Les vins frais ont davantage la côte

Les glaçons ne sont pas les seules évolutions : "La demande aujourd'hui, elle est pour des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus fun, moins alcoolisés, peut-être un peu plus équilibrés aromatiquement", continue Stéphanie Pérès.

"Les consommateurs sont aussi plus exigeants en matière environnemental et sanitaire. On voit bien apparaitre tous les efforts des politiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et les consommateurs sont près à mettre plus cher pour un vin qui est certifié bio."

Des évolutions dans les grandes surfaces et chez les cavistes, dans un contexte d'une baisse des ventes de vin depuis les années 60. En 2022, elle était de 9% sur un an pour les vins rouges, selon le cabinet d'études spécialisé IRI, contre 6% pour les blancs et 1% pour les rosés.. "Il faut que la filière accepte ça et soit en adéquation avec ces demandes là", souligne la chercheuse.