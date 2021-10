Vente de voitures neuves : "Tous les délais sont incertains" pour la représentante du CNPA en Corrèze

Le secteur de l'automobile souffre, lui, d'une pénurie mondiale de composants électroniques... Il faut s'attendre à "des délais de livraison de 6 mois sans garantie" pour une voiture neuve, explique Françoise Puydebois, responsable avec sa sœur d'une concession Citroën à Brive et représentante du Conseil National des Professions de l'Automobile en Corrèze.

Le stock de véhicules neufs est "de plus en plus pauvre. En concession, nous avons très peu de véhicules à proposer". Chez elle, Françoise Puydebois constate une baisse de 20% pour le mois de septembre :"C'est énorme et ça ne fait que décroitre et on va faire une année 2021 misérable, et je pense que 2022 s'annonce de la même façon".

Un report sur le marché de l'occasion

Faute de voitures neuves, le marché de l'occasion est en plein boom. "Mais étrangement, sur la Nouvelle-Aquitaine nous avons vendu beaucoup plus de voitures d'occasion, en hausse de 13.7% pour 2021, mais les _véhicules qui sont le plus vendus ont plus de 10 ans_. La hausse est de 17%. Ce marché va mieux, mais les voitures se vendent plus cher".

Après le confinement en 2020, c'est un nouveau coup dur pour le secteur. Sans compter "les clients qui ne savent plus trop vers quelle motorisation se tourner : essence, diesel, hybride. Tout ça rend le métier très très compliqué".