Vente de yearling à Deauville : le rendez-vous de l'année pour le haras de l'ère dans l'Orne

Au haras de la l'être qui surplombe la vallée de la Vère à Saint Pierre du Regard dans l'Orne, le couple Thébault bichonne les 37 yearlings que leur ont confié des éleveurs pour cette vente aux enchères. Deux mois intense de préparation ces poulains de 18 mois. "Bien sûr, c'est un moment crucial, confie Alain Thébault, on attend le résultat avec impatience. Le marché ne se porte pas si mal que çà : je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, les gens ont besoin de s'évader. Les courses, c'est de l'espoir, des victoires et les gens ont besoin de se faire plaisir." Mais avant cela, c'est beaucoup de travail, comme le reconnait son épouse Tiphaine : "c'est très intense, c'est des jeunes qui ne sont pas débourrés, ne connaissent pas les brosses ou le fait de marcher en étant tenu par la main, il faut donc qu'on leur apprenne. C'est assez physique, on marche, on court avec eux et ce sont des chevaux qui font de 300 à 400 kilos. On a envie de les emmener au maximum de leur forme. Et ce ne sont déjà plus les mêmes : ils sont hypers calmes maintenant, ils se sont musclés, ce ne sont plus des bébés."

Le haras de l'être à Saint-Pierre du Regard dans l'Orne © Radio France - Philippe Thomas

Un marché stable en terme de volumes de ventes et de prix

Au total, 550 yearlings seront proposés aux enchères durant trois jours, dont les 140 plus prestigieux ce mercredi. Prix de vente ? "On devrait avoir un prix moyen de 40 000 euros pour ce premier jour de vente" estime Hugues Rousseau, le Directeur général d'Arqana, en charge de la vente aux enchères de Deauville, "on a en 200 jeudi où là le prix moyen oscille entre 15 et 20 000 euros et vendredi on devrait être entre 25 000 et 30 000 euros pour des sujets issus de jeunes étalons." Le tout dans un marché stable, malgré le Covid ces dernières années. Il faut dire que, contrairement au monde du galop, celui du trot est un marché essentiellement français.

Généralement, deux chevaux sur trois trouvent preneurs à Deauville. Alain Thébault espère lui atteindre 70% à 80% de ventes. L'an passé, sa meilleure vente a atteint 230 000 euros (400 000 euros même lors d'une précédente édition) : "un bon yearling est un poulain qui est physiquement très beau, qui se déplace très bien, a un bon pedigree et surtout un peu à la mode. Après le top du top, c'est de trouver les acheteurs qui vont faire monter les enchères !" Qu'en sera-t-il cette année ? Alain Thébault est confiant après les visites qui ont déjà eu lieu dans son haras, mais prudent, il lance : "je vous répondrai vendredi" à l'issue de trois jours de ventes qui donneront une bonne tendance de l'état du marché.