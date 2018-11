Vente des Hospices de Beaune: 2018 une année record

21200 Beaune, France

Si avec 14.199.250 euros récoltés très précisément, le record de l'année dernière de 11.164.964 euros est tombé, les enchérisseurs n'ont en revanche pas battu celui de la vente de la pièce de charité. Une pièce pièce des Présidents composée de deux lots cette année qui s'est adjugée à 230.000 euros ce dimanche. Un chiffre bien en-deçà des 420.000 euros de l'an dernier. Et des 480.000 euros, record absolu de 2015. Quatre personnalités étaient mobilisées pour faire monter les enchères cette année: l'écrivain et académicien Erik Orsenna, l'acteur Pascal Elbé et les comédiennes Nathalie Baye et Emmanuelle Béart.

Dimanche matin les présidents ont posés pour la traditionnelle photo sur le puits © Radio France - Thomas Nougaillon

Une vente de charité au profit de trois associations, l’Institut Pasteur, Asmae, l'association de Soeur Emmanuelle, qui vient en aide aux enfants les plus défavorisés et BAB, une association, qui aide l'hôpital Trousseau de Paris à accueillir les enfants atteints du cancer.

La comédienne Emmanuelle Béart, en compagnie du maire de Beaune, Alain Suguenot dans les rues de la ville © Radio France - Thomas Nougaillon

Emmanuelle Béart n'est pas déçue pour autant. "Ce n'est pas du tout une déception, avec cet argent on va pouvoir construire une chambre stérile et c'est formidable. Cette chambre stérile aura des sanitaires ce qui n'existe pas pour le moment. Elle va accueillir des enfants atteints de leucémie. Il en faut sept, donc il faut continuer le combat, BAB Charity fait un travail remarquable avec l'hôpital Trousseau. C'est un pas de plus. C'est pour cela que je ne suis pas déçue, je ne peux qu'être heureuse et je remercie les Hospices de Beaune".

Pascal Elbé défendait la cause de l'association Asmae de Soeur Emmanuelle © Radio France - Thomas Nougaillon

L'analyse de Ludivine Griveau, régisseuse des Hospices de Beaune. "C'est un peu dans l'air du temps d'avoir un peu de mal à récolter des fonds pour les associations. Nous avions le sentiment de défendre une cause très belle qui tourne autour de l'enfance, tragique parfois, peut-être que cela à fait un peu peur?"

"Réveillez-vous!"

Emmenés par Erik Orsenna, les parrains ont pourtant tout donné. Avant de monter au pupitre en compagnie des trois autres présidents Erik Orsenna prend le micro pour se lancer dans de vraies-fausses enchères désopilantes. "200 000 ici, 875 000 sur la droite, 2 millions 900 000 au téléphone" hurle l'académicien au micro avant d'exhortez le public d'un sonore "réveillez-vous!"

Erik Orsenna © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais dans l'assistance l'accueil est un peu frais et les enchères ont du mal à s'envoler. Le résultat est un peu en deçà des attentes. A l'issue de la journée, la comédienne Nathalie Baye, produit cette analyse. "Je pense que c'est un public qui était là pour acheter du vin et qui était moins motivé par des causes pourtant extrêmement importantes. Mais c'est pas mal du tout, on ne va pas faire la fine bouche".

L'incontournable Albéric Bichot

La pièce des Présidents -composée de deux lots un Corton Grand cru Clos du Roi et un Meursault Premier cru Les Genevrières- a donc été achetée pour 230 000 euros par la société Brésilienne Anima Vinum ainsi que par le négociant Bourguignon Albéric Bichot et son client Canadien. Le premier a mis 200 000 euros, les seconds 30 000 euros. Albéric Bichot l'un des plus important, sinon le plus important acheteur Bourguignon qui -hormis cette pièce- a de nouveau acquis 19% du volume total des vins mis en vente.