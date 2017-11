Vente des Hospices de Beaune : la pièce de charité adjugée 420.000 euros, presque un record

La pièce de charité a été adjugée au prix de 420.000 euros, lors de la 157e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune ce dimanche 19 novembre 2017. C'est la deuxième meilleure vente pour cette pièce dite aussi "pièce des présidents".

Marc-Olivier Fogiel et Julie Depardieu ont fait le show. Deux des parrains de cette 157e édition de la vente aux enchères des Hospices de Beaune ont joué le jeu et défendu les associations qu'ils représentaient pour obtenir le meilleur prix pour la "pièce de charité". Après une petite demi-heure d'enchères, cette "pièce des présidents", composée de deux pièces de "Corton grand cru Clos du roi" a été adjugée 420.000 euros, ce dimanche 19 novembre 2017.

Presque un record

La ""pièce des présidents, double cette année donc, a été vendue au négociant beaunois Albéric Bichot, pour la maison "Albert Bichot". Présent dans la salle, Albéric Bichot était en concurrence au téléphone et avec des acheteurs brésiliens. La maison Bichot est traditionnellement l'un des plus gros acheteur de la vente.

Alberic Bichot (à g.) a acheté cette pièce de charité pour son client chinois, à ses côtés. © Radio France - Thomas Nougaillon

à lire aussi VIDÉO - Suivez la 157e édition de la Vente des vins des Hospices de Beaune

En 2015, la vente de la pièce de charité avait atteint un prix record de 480.000 euros. C'est une Française anonyme qui avait remporté les enchères. Jusqu'à ce dimanche 19 novembre, le deuxième record des enchères des Hospices de Beaune datait de 2010 (même si la pièce n'avait pas tout à fait la même taille) : 400.000 euros avaient été récoltés par l'intermédiaire de l’acteur Fabrice Luchini. qui avait mis une ambiance volcanique lors de cette vente mythique !

Trois associations bénéficiaires

Cette année, les Hospices de Beaune soutenaient trois causes : "la fondation Tara Expéditions" représentée par la couturière Agnès B. et l'actrice Julie Depardieu. "La Fédération pour la Recherche sur le cerveau" parrainée par l'animateur de télévision Marc-Olivier Fogiel et "la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer" soutenue par le chanteur Charles Aznavour.