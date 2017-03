Vente des Hospices de Nuits-Saint-Georges : une année (presque) record

Malgré un cru 2016 plus modeste en quantité, les acheteurs de la 56e édition ont misé sur la qualité et ont mis la main à la poche ce dimanche au château du Clos de Vougeot pour atteindre le deuxième meilleur total de l'histoire : plus de 1,57 million d'euros.

C'est donc la deuxième meilleure vente de l'histoire pour les vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges! La 56e édition avait lieu ce dimanche au Château du Clos de Vougeot en présence de 300 acheteurs et curieux. Une vente aux enchères à la bougie animée par maître Herry, commissaire priseur à Beaune et dont le but est d'apporter des fonds à l'hôpital local et aider une association.

Moins de vin, mais du bon vin !

Cette année, évidemment, à cause de ce satané gel de printemps de l'an dernier, il y avait beaucoup moins de vin à vendre qu'en 2016. 90 pièces (une pièce = 228 litres) et une feuillette (c'est une demi pièce, soit 114 litres)* contre 120 pièces en 2016. Mais c'est pourtant une très grosse vente qui a été réalisée du fait de l'incroyable qualité des vins et du nombre toujours très élevés de clients.

Les acheteurs étaient des acheteurs locaux souvent des négociants. Et une bonne partie de ce vin va très certainement partir un peu partout autour du monde. Au total la vente 2017 a rapporté 1 million 157 mille 400 euros! On n'a donc pas dépassé ou atteint le record absolu de l'an dernier. En 2016 la vente avait en effet rapportée 1 million 309 mille 700 euros. Soit 152 mille 300 euros de plus que cette année.

De l'argent pour l'hôpital

Le fruit de la vente 2017 doit permettre de financer les gros travaux de l'hôpital de Nuits-Saint-Georges. Des travaux débutés à l'automne dernier et qui doivent se terminer mi-2018. Bernadette Aune est la directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune.

Bernadette Aune évoque la fusion entre les Hospices de Beaune et de Nuits Partager le son sur : Copier

A l'issue de ces lourds travaux, l'hôpital de Nuits-Saint-Georges comprendra un bâtiment d'hospitalisation et d'hébergement tout neuf de plus de 5 000 mètres carrés. A l'intérieur on trouvera 80 lits pour accueillir notamment des personnes âgées (pour 62 d'entre eux). Ces 15 millions d'euros de travaux ne sont pas du tout financés par l'Etat, les Hospices Civils de Nuits-Saint-Georges doivent se débrouiller seuls.

Marie-Amélie Le Fur, triple médaillée aux Jeux de Rio © Radio France - Thomas Nougaillon

La pièce de charité pour aider l'association Entr'aide - Une lame pour courir

La pièce de charité, un Nuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Rues de Chaux, cuvée Camille Rodier" s'est adjugée à 34 mille 500 euros. L'argent collecté, va servir à aider l'association "Entr'Aide - Une lame pour courir". Une association parrainée par deux grands champions, Philippe Croizon, qui avait traversé la Manche à la nage, et Marie-Amélie Le Fur, triplé médaillée au Jeux Paralympiques de Rio l'été dernier.